Una duda inesperada en el CD Tenerife y una baja segura para el partido del domingo

Una duda inesperada aparece en el horizonte del CD Tenerife para el partido contra el Ourense (domingo, 11:00 horas)en el Heliodoro. El trigoleador y máximo artillero del representativo, Jesús de Miguel, tuvo que retirarse del entrenamiento de ayer por unas molestias, según reveló Álvaro Cervera. El entrenador del equipo insular describió que el madrileño salió del gimnasio con algún problema físico que luego se intensificó en el contacto con el césped.

«El grupo está bien, hemos entrenado bien y además fuerte, pero Jesús de Miguel se ha retirado por una molestia, que parecía que no, pero al final ha tenido una mayor repercusión de lo normal», apuntó en relación al ariete, si bien no mostró una preocupación superlativa. En cambio, sí descartó por completo el concurso de Marc Mateu para la cita del domingo en casa. «Lleva un tiempo parado y esta semana parece que está un poco mejor. No es bueno forzar para este partido, ni por él ni tampoco por el equipo, por una cuestión de higiene en el vestuario. No hay nadie tan imprescindible», subrayo el míster.

En este mismo sentido, se mostró partidario de hacer que todos los jugadores se sientan relevantes y explicitó que es la parte más complicada de su trabajo. «Yo me llevo con el que no juega todo lo bien que quiera ese futbolista. Intento tratar a todos como si fueran a jugar el domingo. Decido según muchas cosas: lo que veo durante la semana, el partido que vayamos a tener... y a veces me equivocaré. Pero no lo hago por que éste me caiga mejor o peor. Es simplemente que tienes que elegir, y este es tu trabajo», comentó.

Nombres propios

Ala hora de valorar la situación de algunos nombres propios, valoró que la falta de minutos para Cris Montes en las últimas dos jornadas tiene que ver con una cuestión de puesta a punto tras una llegada tardía a la pretemporada. No obstante, verbalizó que es un jugador muy talentoso y llamado a grandes cotas de protagonismo. Sobre Maikel, indicó que «está entrenando muy bien», pero con la dificultad adicional de que le toca mantener la actitud y la intensidad sin tener participación, al menos de momento, en los partidos del fin de semana. También habló de los veteranos como Aitor Sanz y Enric Gallego. «Es natural que queramos dosificar bien a este tipo de jugadores. Con Aitor, porque lo conozco desde hace mucho tiempo, hay un diálogo muy directo. Si no se encontrara en condiciones, es tan valiente y honesto que él mismo te lo dice», dijo del centrocampista, al que definió como «un señor que juega al fútbol». A renglón seguido, manifestó que es «una pena» que solo tenga el reconocimiento y la admiración de un marco geográfico muy reducido. «En la Isla, sí, pero es una lástima que no haya jugado en Primera División y que no se le conozca mucho más, porque es un profesional admirable», aseveró.

En cuanto a la evolución del Tenerife, se mostró encantado:«Nadie esperaba que diésemos el juego que estamos haciendo, ni por el nivel, ni por el esquema. Pero pensé que era la mejor manera. Creo que el equipo puede manejarse bien en esta categoría. En otra categoría, quizá nos buscarían más las cosquillas. Tenemos buena gente en las dos áreas y en el centrocampo, gente que corre mucho», completó.

Vía: El Día - La Opinión de Tenerife