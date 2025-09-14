Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
DIRECTO | Zamora CF - CD Lugo: sigue el encuentro con nosotros (1-0)

Los rojiblancos buscan su primer triunfo ante otro de los gallitos del grupo

Codina en el Zamora CF -. Lugo

Codina en el Zamora CF -. Lugo / J. L. F.

El Zamora CF recibe al Lugo de Yago Iglesias, que regresa al Ruta de la Plata

