Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
Suscripción

sport

Directos

DIRECTO | Zamora CF - AD Mérida: sigue el encuentro con nosotros

Los rojiblancos juegan esta tarde en el Ruta

Eslava trata de generar una ocasión de peligro ante la defensa del AD Mérida.

Eslava trata de generar una ocasión de peligro ante la defensa del AD Mérida. / José Luis Fernández

El Zamora CF busca su segundo triunfo de la temproada ante una AD Mérida con urgencias

Vía: La Opinión de Zamora

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas