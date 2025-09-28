En directo: Sanluqueño-FC Cartagena
Sigue en directo el partido de la quinta jornada del grupo II de Primera RFEF
Alfonso Asensio
El FC Cartagena cierra una semana intensa con la visita al Atlético Sanluqueño.
Vía: La Opinión de Murcia
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Atlético de Madrid - Real Madrid, en directo: resultado y goles del derbi en vivo | LaLiga EA Sports
- Sigue en directo las reacciones y la polémica del Atlético - Real Madrid
- Lo que no se vio del derbi: el pique de Vinicius con Giuliano, el enfado de Carvajal y el móvil de Florentino
- Rashford y el test de Flick
- Un arquitecto sentencia el nuevo Camp Nou antes de terminarlo: 'Quedará obsoleto en pocos años
- El exfutbolista Rivaldo (53 años) se moja sobre el Balón de Oro: “Cuando Lamine lo gane será porque marca más goles y da más asistencias”
- ¡Confirmado! Joan Garcia, baja para las próximas 4-6 semanas
- El lateral del Spotify Camp Nou, casi listo