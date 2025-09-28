Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
Suscripción

sport

Directos

En directo: Sanluqueño-FC Cartagena

Sigue en directo el partido de la quinta jornada del grupo II de Primera RFEF

FC Cartagena

FC Cartagena / LOF

Alfonso Asensio

El FC Cartagena cierra una semana intensa con la visita al Atlético Sanluqueño.

Vía: La Opinión de Murcia

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas