En directo: Real Murcia-Villarreal B
Sigue en directo el partido de la cuarta jornada en el grupo II de Primera RFEF
Paco Pepe M.M.
El Real Murcia, tras quedarse sin la victoria ante el Atlético Madrileño en el tiempo de descuento, disputa su segundo partido de la temporada ante su afición.
Vía: La Opinión de Murcia
