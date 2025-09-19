Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
En directo: Real Murcia-Villarreal B

Sigue en directo el partido de la cuarta jornada en el grupo II de Primera RFEF

Real Murcia

Real Murcia / Juan Carlos Caval

Paco Pepe M.M.

El Real Murcia, tras quedarse sin la victoria ante el Atlético Madrileño en el tiempo de descuento, disputa su segundo partido de la temporada ante su afición.

Vía: La Opinión de Murcia

