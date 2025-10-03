Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
Suscripción

sport

Directos

En directo: Real Murcia-Sevilla Atlético

Sigue en directo el encuentro de la sexta jornada del grupo II de Primera RFEF

Las imágenes del Real Murcia - Villarreal B

Las imágenes del Real Murcia - Villarreal B / Juan Carlos Caval

Paco Pepe M.M.

El Real Murcia CF, después de su derrota ante el Algeciras, está obligado a ganar al Sevilla Atlético ante su afición.

Vía: La Opinión de Murcia

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas