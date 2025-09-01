Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
Suscripción

sport

Directos

En directo: Marbella-Real Murcia

Sigue en directo el primer encuentro de liga del conjunto murciano

Alineación del Real Murcia en Marbella

Alineación del Real Murcia en Marbella / LOF

Paco Pepe M.M.

El Real Murcia inicia la temporada visitando al Marbella. Los granas buscarán su primera victoria y así empezar a mostrar sus credenciales.

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas