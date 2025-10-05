Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
En directo: FC Cartagena-SD Tarazona

Sigue en directo el encuentro de la sexta jornada del grupo II de Primera RFEF

Marc Jurado y Vaquero pugnan por un balón en una acción del partido

Marc Jurado y Vaquero pugnan por un balón en una acción del partido / Loyola Pérez de Villegas

Alfonso Asensio

El FC Cartagena, tras la derrota por goleada ante el Sanluqueño, recibe al Tarazona en el estadio Cartagonova.

Vía: La Opinión de Murcia

