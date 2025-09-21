Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
Suscripción

sport

Directos

En directo: FC Cartagena-Hércules

Sigue en directo el partido de la cuarta jornada del grupo II de Primera RFEF

FC Cartagena-Hércules

FC Cartagena-Hércules / Loyola Pérez de Villegas

Alfonso Asensio

El FC Cartagena recibe al Hércules en el estadio Cartagonova con el objetivo de lograr la segunda victoria ante su público.

Vía: La Opinión de Murcia

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas