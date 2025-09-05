Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
En directo: FC Cartagena-Atlético Madrileño

Sigue el encuentro de la segunda jornada del grupo II de Primera RFEF que se disputa en el estadio Cartagonova

FC Cartagena

FC Cartagena / Loyola Pérez de Villegas

Paco Pepe M.M.

El FC Cartagena, después del empate cosechado en Antequera en la jornada inaugural, se estrena esta noche ante su afición recibiendo al filial del Atlético de Madrid.

