Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
Suscripción

sport

Directos

DIRECTO | CD Tenerife - Zamora CF: sigue el directo con nosotros

El equipo rojiblanco tratará de asaltar el feudo del líder

El Zamora CF celebra la última victoria

El Zamora CF celebra la última victoria / ZCF

El Zamora CF afronta esta noche (21.00 horas) el desplazamiento más largo y difícil. Se medirá al CDTenerife, con el reto de dar la gran sorpresa.

Vía: La Opinión de Zamora

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas