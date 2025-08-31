En directo: Antequera-FC Cartagena
Sigue en directo el partido de la primera jornada del grupo II de Primera RFEF
Paco Sarabia
El FC Cartagena visita al Antequera en la primera jornada del grupo II de Primera RFEF. Los albinegros, después del descenso, son candidatos al ascenso y llegan al duelo tras realizar una buena pretemporada.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Rayo Vallecano - Barcelona, hoy en directo: alineaciones y última hora, en vivo
- La verdad de la salida de Iñigo Martínez
- Marc Bernal, decepcionado: tendrá dorsal del filial
- Sigue en directo las reacciones y la polémica del Rayo Vallecano - Barça
- A este paso, Flick no acaba la temporada
- Palo de Flick al vestuario: 'Los egos matan al éxito
- Algo se partió en el Barça de Flick ante el Rayo
- ¡La vuelta al Spotify Camp Nou, inminente!