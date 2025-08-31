Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
Suscripción

sport

Directos

En directo: Antequera-FC Cartagena

Sigue en directo el partido de la primera jornada del grupo II de Primera RFEF

FC Cartagena

FC Cartagena / Loyola Pérez de Villegas

Paco Sarabia

El FC Cartagena visita al Antequera en la primera jornada del grupo II de Primera RFEF. Los albinegros, después del descenso, son candidatos al ascenso y llegan al duelo tras realizar una buena pretemporada.

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas