El día que Elche y Hércules se jugaron ir a Europa en la última jornada

Con el Elche estos días en posiciones de competición europea han sido tiempos de acudir a la hemeroteca y dar un repaso por las veces en que el conjunto ilicitano ha estado cerca de hacer las maletas y competir por el continente. Y una de ellas tuvo su miga. Quizás la más mediática... al menos en la provincia.

La efeméride cumplió medio siglo el pasado mes de mayo. En la temporada 1974-1975, Elche y Hércules, los dos principales clubes de Alicante, coincidieron en Primera División, a las órdenes de Néstor «Pipo» Rossi y Arsenio Iglesias, respectivamente. Y ambas escuadras completaron un curso sensacional, no solo lejos del descenso sino cerca, muy cerca, de la zona noble de la tabla.

De hecho, los dos clubes llegaron a la última jornada con opciones de clasificarse para la Copa de la UEFA de la temporada siguiente, tercer trofeo continental, tras la Copa de Europa y la Recopa, por aquella época. A la misma accedían, vía liga, tres equipos: segundo, tercero y cuarto.

Tras la jornada 33, penúltima de aquel campeonato con 18 equipos, Hércules y Elche estaban empatados con 34 puntos. Y no miraban hacia abajo sino hacia arriba, en quinta y séptima posición. El tercero (Barcelona) tenía solo un punto más, mientras que el cuarto (Real Sociedad) tenía los mismos que los dos mediterráneos. En la puja también estaba el Betis, encargado de separar, por el averaje de entonces, a alicantinos e ilicitanos.

El morbo, ni más ni menos, es que el calendario de aquella última jornada tenía un Hércules-Elche a disputar en el estadio José Rico Pérez. Cuando se produjo el sorteo del mismo en época veraniega todos se temían que fuese un derbi decisivo por la permanencia. Acabó siendo todo lo contrario. Europa en juego en 90 minutos, aunque con matices. El conjunto que saliese triunfante del choque provincial debía esperar pinchazos de otros rivales, concretamente de Barça o Real.

Previa atípica

Sorprende que en la previa se hablase más de las primas que podían recibir unos y otros que de la posibilidad de ir a la UEFA, un tema que quedó apartado a un discreto segundo plano, también por el anuncio de la renovación de Rossi en el Elche. La prensa destacaba el buen papel de ambas escuadras y el hecho de que hubieran llegado al 25 de mayo salvadas, sin apenas sufrimiento. Sin tener que jugarse la vida en un derbi.

En la clásica jornada dominical de las cinco de la tarde, desde la terreta se miraría con reojo (o mejor dicho se escucharía con atención vía transistor) el devenir del Barcelona-Athletic, en el Camp Nou; y del Real Sociedad-Espanyol, en el vetusto estadio de Atocha. Tres focos con dos plazas europeas en juego. Por su parte, el Elche también necesitaba un pinchazo bético contra el Atlético, que se acabó produciendo en forma de derrota.

La primera noticia saltó en el derbi, en un Rico Pérez engalanado, apretando al rival. El «Tigre» Barrios, fichado esa temporada procedente del Barça y autor de 13 goles, en su mejor campaña como herculano, anotó la única diana del derbi a los quince minutos tras un servicio en profundidad de Giuliano que recibió el ariete, ante una defensa franjiverde estática solicitando fuera de juego, que batió a Esteban de tiro cruzado.

Soñar hasta el final

El Elche dominó y, sobre el papel, jugó mejor. El Hércules fue más práctico e incisivo. Dos estilos contrapuestos del que salió triunfante el conjunto capitalino que, con el gol de Barrios, estaba momentáneamente clasificado para la UEFA. La alegría duró hasta cerca del descanso, cuando desde Donosti se cantó el gol de Urreisti para la Real. El Barça, por su parte, mantenía el empate.

El derbi pasó entonces a una fase bronca y provocativa, con los futbolistas al límite y, sobre todo, Rossi desatado en la zona de banquillos, incluso encarándose con los aficionados locales, especialmente al concluir la primera parte, cuando se enfrascó en una gresca con Giuliano, pétreo defensor del Hércules encargado de secar a los Rubén Cano, Melenchón, Sitjà, Gómez Voglino y compañía. Los cuerpos de seguridad tuvieron que mediar para que la situación no pasara a mayores, pero el fervor del derbi ya no bajó.

El 1-0 no se movió y desde el Rico Pérez se esperaban buenas noticias de otros campos de España. No llegaron del Camp Nou, al marcar Marcial y Asensi, dos exfranjiverdes, para dar una ventaja clara a los culés que finalizaría en goleada (4-0). Y tampoco desde el País Vasco, pese a que la Real Sociedad no sentenció su partido hasta el último suspiro, cuando Idígoras anotó el 2-0. La radio trasladó el chasco al Rico Pérez y al Hércules le quedó celebrar la victoria en el derbi y la quinta posición final en la tabla, la mejor de su historia. El Elche, por su parte, acabó octavo. El derbi más «europeo» dejó vencedor y vencido... pero sin premio gordo.

Ficha del derbi de 1975 Hércules: Santoro, José Antonio, Rivera, Quique, Giuliano, Carcelén, Juan Carlos, Baena, Carreño (Betzuen, 85'), Barrios y Juanito (Illán, 65'). Elche: Esteban, González (Cortés, 46'), Indio (Chiva, 75'), Cano, Llompart, Aníbal Montero, Alfonseda, Gómez Voglino, Sitjà, Melenchón y Rubén Cano. Gol: 1-0 (15') Barrios. Árbitro: Saiz Elizondo. Amonestó a José Antonio y Carcelén, por parte del Hércules, y a Aníbal Montero, por el Elche. Expulsó a Sitjà por doble amonestación en el minuto 75. Incidencias: Partido correspondiente a la jornada 34 de Primera División de la 1974-1975, en un Rico Pérez lleno. Al finalizar el encuentro, el Gobernador Civil bajó a los vestuarios junto a los presidentes de los dos clubes para felicitar a los futbolistas por sus respectivas temporadas.

