Los detalles del segundo derbi: del debut de Álvaro González a los cero minutos de Alassan y la ausencia de Gallego

Son numerosos los detalles a tener en cuenta tras el amistoso en Barranco Seco entre Las Palmas y Tenerife. Desde la ausencia en la convocatoria de Enric Gallego pese a no figurar en el parte médico hasta los cero minutos para tres futbolistas que habían participado en el duelo de la semana pasada en Los Cuartos: Alassan, que había sido el mejor, Nacho Gil y Jeremy Jorge.

Conocida la ausencia de Aitor Sanz por unas molestias en los isquiotibiales –mismo diagnóstico que el canterano Dylan Perera– y la baja durante varios meses de Javi Alonso, que sufre una fractura en el quinto metatarsiano, sorprendió la ausencia en la convocatoria de Enric Gallego. Actualizado el parte médico apenas unas horas antes del choque, Gallego no aparecía entre los afectados físicamente, de ahí la sorpresa de su ausencia en la expedición. Tampoco viajaron Cris Montes y Facundo Agüero, cuyas ausencias se justifican con la falta de entrenamiento junto al resto del grupo. Necesitan algo más de tiempo.

Alassan, a cero

Sí se desplazaron Jeremy Jorge, Alassan Gutiérrez y Nacho Gil, pero ninguno de los tres disfrutó de minutos pese a que dos de ellos son recién llegados y el canterano destacó sobremanera en el duelo en el Trofeo Teide. De él reconoció Cervera que atesora unas cualidades por ahora únicas en la plantilla: velocidad y desborde por fuera. Cierto es que no lo tuvo el representativo en la Ciudad Deportiva amarilla.

Por contra, vistió por primera vez la blanquiazul Álvaro González, el fichaje más mediático del verano blanquiazul –al menos por ahora– y que, pese a firmar el 12 de julio, no se incorporó a los entrenamientos hasta el día 28. De ahí que tampoco hubiese llegado a tiempo al primer amistoso. Formó una zaga de tres con David y Landázuri, primero, y pareja junto al ecuatoriano, después.

Feliz –y un alivio– fue la mañana para Fabricio y Balde, dos fichajes que no jugaron en el primer duelo por «decisión técnica», según el míster. Su respuesta generó dudas. ¿Es que no contaba con ellos? El brasileño fue titular en la medular y el atacante, suplente, asistió a Sabina en el 3-1 definitivo.

David se estrena como capitán

Comenzó como central y acabó jugando de lateral derecho y completando los 90 minutos. Pese a lo amargo del resultado, el duelo quedará en la memoria de David Rodríguez como el primero en el que portó el brazalete de capitán del primer equipo. Antes lo había hecho en la base y en el segundo equipo, pero en Barranco Seco lució la distinción, en un derbi, y desde el primer minuto hasta el último.