Detalle de Felipe Miñambres con los abonados del CD Tenerife

Los abonados del CD Tenerife han ido recibiendo este verano una carta firmada por Felipe Miñambres. El presidente del club inicia el texto compartiendo su convencimiento de que el tinerfeñismo "está más vivo que nunca", porque ser de este equipo "es otra cosa", es un sentimiento que "no entiende de categorías". Por eso sostiene que la "pasión" sigue latente.

"Podría escribir estas líneas como orgulloso exjugador del Tenerife; como el ilusionado y responsabilizado presidente de este club... Pero lo hago como Felipe Miñambres Fernández, alguien que en un verano de 1989 emprendió un viaje vital a esta Isla", continúa refiriéndose al "viaje de una pasión por todo lo que significa este club".

La mirada al frente

Lejos de quedar condicionado por la caída a Primera RFEF, porque la amargura» de un descenso "no se borra con palabras", Felipe mira al frente y asegura que los "hechos" pueden "mitigar" esa decepción. "Es más, creo abiertamente que el CD Tenerife, este CD Tenerife que ahora conocemos, saldrá reforzado de esta compleja tesitura deportiva que le está tocando vivir", vaticina.

Miñambres aprovecha para pedir a los abonados que sean los acompañantes del equipo en el camino de la nueva temporada. "Muy especialmente necesitamos contar con su apoyo, con esa fidelidad que permanece inquebrantable", plantea.

Llamamiento

El presidente invita a toda la familia blanquiazul a "disfrutar" de los "grandes momentos" que pueden llegar en la campaña 25/26. "Ojalá podamos celebrar muchas victorias que nos permitan, al finalizar la presente temporada, hacer realidad el objetivo que nos hemos marcado. Y sé que si contamos con su apoyo, si usted renueva su condición de abonado/a, estaremos mucho más cerca de hacer realidad nuestro primer gran sueño", añade Miñambres para cerrar su carta a los abonados del club con un "nos vemos en el estadio".