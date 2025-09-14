Lo que destaca Álvaro Cervera del inicio triunfal del CD Tenerife

«Satisfecho por el partido, por la buena dinámica y por no encajar». Así estaba Álvaro Cervera tras completar su tercer objetivo de la temporada, ya con nueve puntos en las alforjas blanquiazules. Según apuntó durante su comparecencia ante los medios, le dejó mucho más satisfecho la portería a cero que los tantos anotados por De Miguel y Landázuri. A su juicio, si el equipo logra ser fiable atrás, sacará adelante la mayoría de sus compromisos.

Al acabar, el técnico de los blanquiazules estaba muy conforme con la puesta en escena del representativo. «En ningún momento nos hemos visto agobiados, salvo en alguna jugada que siempre tiene que haber en los partidos. Solo llevar un gol de ventaja nos generó cierta incertidumbre, pero con el 0-2 estuvimos mucho más tranquilos. A mí me ha gustado que llevásemos el control en todo momento, pese a que no ha habido grandes ocasiones», relató.

Respecto a su planteamiento, subrayó que «todos los partidos son una incógnita de antemano», pero fueron disipando las dudas propias conforme fue avanzando el encuentro. «El contrario tenía jugadores que te puede poner en distintas demarcaciones y, hasta que no estás en el campo, no sabes bien qué te vas a encontrar. Pero nos hemos apañado bien para encontrar la mejor manera de jugar», destacó. A renglón seguido, hizo hincapié en que tiene mucho mérito no haber encajado ni un tanto a estas alturas de la temporada.

Su mensaje

«Nosotros sabemos que si mantenemos la portería a cero, tenemos jugadores y recursos para ganar los partidos. Quizá no tenemos rapidez para decidir con celeridad, pero lo normal es que el partido caiga de nuestro lado si atrás estamos fuertes y no encajamos», anotó. Eso sí, fijó Cervera también alguna cuestión por mejorar en las jornadas que vienen por delante. «A la contra nos está costando;cuando tenemos los partidos de cara. Quizá sea por no tener velocidad. Los partidos para un entrenador siempre son de nervios, pero no hemos concedido apenas nada: ni saques de esquina, ni opciones laterales, y eso sí me gustó», agregó. En cuanto al once que eligió para este duelo, que fue idéntico al que planteó contra el Mérida, dio sus motivos:«Me gusta jugar con un pierna cambiada y con un pierna natural; uno que reciba al pie y otro en profundidad. Luego, tenemos dos puntas difíciles de parar y que generan incertidumbres. La realidad es que somos un equipo peligroso», resumió.

A título individual, destacó obviamente a Jesús de Miguel. «Es un jugador muy completo. Le había visto desde fuera pero una vez ya lo tienes, te das cuenta de que, para nosotros, es importante», comentó. De Aitor Sanz, reveló que le dieron ganas de mantenerlo sobre el césped hasta el final. «Es un futbolista muy inteligente», dijo del madrileño, al que considera un lujo. Sus últimas palabras fueron para la afición desplazada hasta Pontevedra. «Allá donde vamos siempre hay un grupito de los nuestros que nos acompaña. Siempre es bonito, a veces incluso se acercan al hotel y te dan fuerzas. Sienten mucho a su equipo y es algo realmente muy emocionante», finalizó. En todo caso, no quiso echar las campanas al vuelo. «Los rivales nos estudiarán para ver cómo ganarnos; esto es largo», avisó.