Desorden, derrota y desconsuelo en el Hércules-Algeciras

Instalados en la indefinición, en la propensión al desorden, en la ausencia de mecanismos que sirvan para plasmar sobre el césped una forma de jugar al fútbol que valga para ganar... o por lo menos para empatar si uno de tus futbolistas decide pecar de listillo ahora que el colegiado cuenta con la ayuda expiatoria del VAR. Mala decisión de Rentero y ninguna solución estratégica que permitiera sofocar el incendio. El Algeciras, con muy poco, puede que con nada, volvió a imponerse en el estadio mundialista otra vez. Segundo triunfo gaditano en cinco meses. Y ambos con un Rico Pérez entre hastiado y sorprendido. De la decepción de Ibiza al bajonazo del Rico Pérez en menos de una semana. Mal camino.

El Hércules no arranca... y tampoco tiene visos. De nuevo un trivote en el centro del campo tras el escaso premio que tuvo el presunto atrevimiento blanquiazul en Can Misses. Valió de poco porque a los trece minutos, un pase filtrado a Obeng acaba marcando la contienda. El central, pegado al atacante del Algeciras, se confía, lo ve fácil y se convence de que lo puede solucionar. Sin embargo, calcula mal el bote de la pelota y antes de que esta le supere y llegue al extremo para dejarle solo delante de Abad, cuela el antebrazo para frenar el avance. Lo hace rápido, con pillería, justo en la zona del campo en la que convergen el sol y la sombra. Difícil de ver. Imposible para el árbitro, casi imperceptible para el auxiliar más avezado, pero nítido para una de las seis cámaras que emplea la producción televisiva durante la retransmisión en directo. Concretamente la del fondo sur. Esa no dejó lugar a dudas.

José David Martínez expulsó al zaguero sin dudar pese al griterío colérico de la grada. Hasta ese momento, apenas se notó la superioridad local. Después, no fue ni un atisbo, ni un ramalazo. Torrecilla deshizo el trío de contención, eliminó a Mangada y apostó por Cantero. Hasta eso salió torcido porque, sin pretenderlo, resultó determinante... para mal.

Nada más debutar, el joven defensor manchego se comió una internada de rastrojo por la banda pese a llegar al cruce con ventaja. El envío al área del extremo diestro lo cabeceó Isaac Obeng al centro de la portería... por suerte. No ocurrió nada más reseñable antes del descanso. Bueno sí. Una caída de Samu Vázquez después del saque de una falta lateral.

El manchego exigió a su técnico la intervención del videoarbitraje. La imagen desvelaba el forcejeo con Víctor Ruiz y como el lateral, al notar el peso, se caía al suelo, pero más por el deseo de forzar la pena máxima que por ser objeto de una falta clara. Así lo juzgó el colegiado pese al enrabietado rugido de la grada. No le impresionó.

El preparador extremeño, en el receso, dejó en la caseta a Retu para que Javi Jiménez sacara de banda al corazón del área en previsión de que con el pie hubiera cierta incapacidad para acercar el cuero al marco de Samu Casado. En eso sí acertó Torrecilla. El Hércules mantuvo el desajuste, el desfase en la presión por líneas concediendo muchos espacios, siendo vulnerable, jugando muy largo, muy partido, sin posibilidad de robar, dejando demasiado expuesta a su defensa, trabajando sin coordinación.

El regalo... y lo de después

Entonces llegó la pifia. Cantero, en su primer encuentro con el Hércules, se sintió poderoso, quiso avanzar firme, decidido, aunque sin la pelota. Se la dejó detrás y Rastrojo lo vio tan claro, solo delante de Abad, que se recreó y permitió a Bolo volar y desviar a córner. El saque de esquina posterior evidenció la falta de automatismos. El vasco se despistó y se olvidó de seguir a Mayorga, que transformó el pateo de Álamo al primer palo en un cabezazo inapelable (0-1, min. 60).

El triple cambio fue sintomático: se fueron Soldevila, Fran Sol y Rojas y entraron Aranda, Slavy y Jeremy de León. Lo único rescatable, la electricidad y el atrevimiento del puertorriqueño, aún lejos de una forma que le permita sacar todo su potencial. Manín perdonó el 0-2 nada más pisar el césped y el Algeciras solo sufrió algo, de manera muy tangencial, cuando Álamo, en la prolongación, vio la segunda amarilla.

Bolo, de improvisado delantero, acertó a cabecear dos envíos urgentes, ambos sin dirección, muy forzados, saltando descompensado. El canterano del Madrid conectó el tercero a pase de Aranda, pero el centro flojo del granadino se quedó pegado en la frente y salió muy blando, sin opción de sorpresa, sin el veneno preceptivo. El Rico Pérez apretó, tiró del equipo hacia adelante, pero la falta de un patrón de juego reconocible y el efecto nocivo de las corrientes circulares en el tiempo devolvieron el duelo al 11 de mayo y el Algeciras volvió a ganar en Alicante. Se avecina tormenta.