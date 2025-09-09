Deseado Flores, citado a declarar por una presunta estafa de Belmonte

Una deuda de hace más de diez años sigue coleando en el entorno del Fútbol Club Cartagena. Es la que mantiene en contacto judicial al exempresario cartagenero Francisco Guardiola y a Paco Belmonte, quien a efectos prácticos todavía sigue siendo presidente del club albinegro. El primero prestó 60.000 euros en 2015 para salvar al Cartagena de su segura desaparición y el segundo firmó supuestamente un acuerdo por escrito para amortizar el dinero adeudado junto con la compra de la entidad. Para esclarecer los hechos, ahora es el turno del exsocio de Paco Belmonte y exdirector deportivo del Real Murcia, Deseado Flores.

Cuando el FC Cartagena se moría en 2015, entre una situación deportiva límite y los impagos a toda su plantilla, Francisco Guardiola, conocido exempresario cartagenero y fiel seguidor del equipo, prestó un dinero que supuso la salvación. El club debía ya tres nóminas a sus futbolistas y estos estaban a punto de marcharse libres, amparados por la ley, pero cobraron una mensualidad que calmó las aguas.

De haberse confirmado la espantada de los jugadores, el equipo no habría podido competir y habría descendido a Tercera División. Un descenso que eludió deportivamente a final de temporada en un partido que todo el cartagenerismo recuerda frente al filial de Las Palmas.

Cuatro personas avalaron ese préstamo salvador de Guardiola. Fueron los dueños de Sporto Gol Man, Javier Martínez y Javier Marco, y otra persona cuya identidad nunca fue desvelada por Guardiola. Con la compra del club por la cantidad simbólica de un euro en verano de 2015, esa deuda contraída con Francisco Guardiola fue usada como moneda de venta por parte de Sporto Gol Man y, supuestamente, Paco Belmonte aceptó las condiciones en un contrato firmado en presencia también de dos de sus socios en ese momento: Felipe Moreno y Deseado Flores.

Pues ahora será Deseado Flores, quien llegó al Cartagena en ese preciso instante de la mano de Belmonte y Moreno, quien declare como testigo del caso ante el tribunal. Antes ya lo hicieron el propio Felipe Moreno, Javier Martínez, Javier Marco, Florentino Manzano o Rebeca García. Deseado, que mantuvo negocios con Belmonte en el ámbito de la hostelería, entró en el FC Cartagena y fue nombrado presidente desde julio de 2015 hasta mayo de 2016. El juez ha considerado relevante su testimonio y le ha llamado a declarar el próximo jueves 11 de septiembre a las 10.00 horas de la mañana.

Después de su paso por el Cartagena y la ruptura de su relación con Belmonte, Deseado Flores entró al Real Murcia de la mano de Raúl Moro, quien puso 400.000 euros para convertirse en el segundo máximo accionista del club grana en 2016. Recién desvinculado del Cartagena y en pleno enfrentamiento con Paco Belmonte, Deseado se hizo cargo de la dirección deportiva del conjunto murcianista pese a no haber tenido ninguna experiencia previa en este puesto, relegando en sus funciones a Guillermo Fernández Romo, quien ha sido recientemente también entrenador del FC Cartagena.

Ahora, el testimonio de Flores -que es el último de este proceso judicial- puede ser clave para la decisión de la jueza. El caso contra Paco Belmonte se juzga por dos vías. La judicial, ante la demanda de Guardiola contra Paco Belmonte mediante la que reclama el dinero adeudado; y la penal, por el presunto delito de estafa supuestamente cometido por el presidente del FC Cartagena utilizando el engaño para obtener un beneficio económico a costa del perjuicio patrimonial del demandante.

Francisco Guardiola ya consiguió en 2016 el cobro del 25 por ciento de esta deuda mediante los juzgados cuando denunció a uno de los avalistas, el expresidente albinegro Florentino Manzano, que fue condenado al pago de su parte -15.000 euros-. No obstante, continúa el empresario retirado en la pelea por obtener la parte que corresponde a los otros tres avalistas y que asumió, según Guardiola, Paco Belmonte al hacerse cargo del club. En un proceso judicial que dura ya más de dos años, Guardiola reclama a Belmonte una suma de 30.000 euros y Belmonte defiende su inocencia frente a esa demanda y ante la investigación judicial por presunta estafa.