Derrota del Tenerife ante Las Palmas en fase de pruebas

Derrota por 3-1 del CD Tenerife en su segundo partido de pretemporada, un test que inicialmente no estaba programado pero que sirvió para llenar un fin de semana carente de simulacros de competición. Como en la anterior prueba, el rival fue la UD Las Palmas, pero en Gran Canaria. Si en el Trofeo Teide el resultado cayó del lado tinerfeño –en los penaltis, tras un 1-1–, esta vez favoreció a los amarillos. Un equipo, el de Luis García, que está a solo una semana de iniciar el campeonato liguero –debutará en LaLiga Hypermotion recibiendo al Andorra–. Los de Álvaro Cervera tendrán más tiempo para seguir perfilando su puesta a punto, hasta el último fin de semana de agosto. De ahí que un ensayo como el de este sábado tampoco sirviera para extraer lecturas definitivas. Ni por el marcador, por supuesto, ni por lo visto en el terreno de juego, con detalles que mejorar –defensa del balón parado, aparente fragilidad en los tres goles encajados– y otros que sí dan una pauta de cómo será el equipo que luchará por ascender a Segunda División.

El Tenerife comenzó con una defensa formada por tres centrales, David, el debutante Álvaro y Landázuri, y dos laterales, César y Marc Mateu. Por delante, Josep Calavera y Juanjo Sánchez, con Maikel y Fabricio como interiores y Jesús de Miguel en punta. A la media hora, aprovechando el tiempo muerto de la pausa de hidratación, Cervera desmontó este sistema para utilizar un 4-4-2. A esas alturas del ensayo, la UD Las Palmas iba ganando. En su primer remate a puerta consiguió batir a Dani Martín. Lo hizo con una jugada a balón parado, un saque de esquina prolongado en el primer palo y cazado en el área pequeña por Manu Fuster para batir al portero, que no llegó a salir y quedó expuesto. De Miguel perdió el salto en el toque inicial de balón y David se vio superado por el goleador.

Hasta entonces, el Tenerife había sabido llevar a cabo mejor su plan que una Unión Deportiva imprecisa en su empeño de elaborar desde atrás. Los blanquiazules, ordenados, solidarios, disciplinados e incómodos para los amarillos, tapaban con eficacia cualquier vía de acceso y amenazaban con recuperaciones en campo contrario. De esa manera, empezaron a generar más peligro que los locales. En el minuto 6, un córner a favor sin consecuencias para Las Palmas. Y a continuación, otro que terminó con una volea desviada de Fabricio. En las dos ocasiones, con Marc Mateu como encargado de poner el balón en movimiento, independientemente de que el córner se sacara por una banda o por la otra.

Estaba madurando mejor el partido el Tenerife hasta que la Unión Deportiva pudo estirarse con un primer tiro a puerta ejecutado por Fuster. Su intento terminó en el córner que dio paso al 1-0 en el minuto 16. El tanto liberó a los amarillos, que comenzaron a desenvolverse con mayor seguridad y confianza en la calurosa mañana en Barranco Seco. Loiodice y Amatucci cogieron el mando y, de repente, el encuentro se volcó hacia el área visitante, con los tinerfeños necesitados de una ayuda externa que llegó con el cambio de dibujo que aplicó Cervera: adelantó a Marc Mateu y cerró con cuatro jugadores, César, Álvaro, Landázuri y David. Casualidad o no, en el tramo posterior hasta el descanso –el árbitro pitó el final en el minuto 42–, fue el Tenerife el que más cerca estuvo de marcar. Lo evitó Horkas con una respuesta plena de reflejos a un remate de cabeza cercano de Maikel, girando el cuello para dar velocidad a un centro lateral de César (30’). Los blanquiazules, dispuestos a arriesgar más, pudieron demostrar que sí tenían argumentos para inquietar a la defensa del equipo de Luis García.

Pero no hubo continuidad tras el intermedio. Influyó lo pronto que se encontró Las Palmas con el 2-0. Otro tanto evitable, esta vez, un golpeo de Iván Gil de falta directa que sorprendió a Sergio Aragoneses, sustituto de Dani Martín, lo mismo queKevin Martel y Dani Fernández de Álvaro y Maikel.

Los amarillos aprovecharon el impulso y empezaron llevar el duelo a su terreno ante un rival que fue perdiendo consistencia, a parecerse menos a lo que se supone que debe ser. Ya no funcionaba tan bien la presión y la posesión era de una Unión Deportiva que disfrutaba con el manejo de la pelota, sintiéndose ya ganadora y absolviendo la confianza que no había recibido en los amistosos anteriores –su primer triunfo del verano–.

Y Cervera, a lo suyo, a seguir la pauta marcada en un partido de entrenamiento, que es lo que era. Por eso, al borde del minuto 60 realizó la siguiente tanda de cambios. Entraron José León, Ander Zoilo, Ulloa, Balde y Fran Sabina, y salieron Landázuri, Marc Mateu, Calavera, Fabricio y De Miguel.

Sin margen para que el equipo se reordenara se produjo el 3-0. Otro tanto en el que el Tenerife fue demasiado generoso. Un balón colgado desde el costado derecho que tocó con la frente Mika Marmol y que entró en la portería describiendo una vaselina que no pudo cortar Sergio Aragoneses (60’).

De ahí en adelante, Las Palmas fue dosificando esfuerzos sin renunciar a algún tanto más –José León interrumpió un peligroso centro cercano al área– y se animó con la entrada en el campo de Jesé, mientras que el Tenerife hizo lo posible por generar algo en ataque, a ráfagas y por impulsos, al principio con el emergente Dani Fernández como protagonista y luego con Fran Sabina como autor del único gol tinerfeño, llevando a la red una asistencia de Balde, que había recibido un pase de César.