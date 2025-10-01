La derrota en Sanlúcar deja dudas en el Cartagena

La dura derrota sufrida por el Fútbol Club Cartagena en Sanlúcar de Barrameda sigue doliendo en el seno del club y entre la afición albinegra. El equipo, que tuvo un gran arranque con un empate y dos victorias, frenó en seco en El Palmar. Lo inesperado de la derrota, el marcador abultado y el juego mostrado por el cuadro portuario en la última jornada han sembrado dudas sobre el estado actual del conjunto de Javi Rey. Unas dudas que pueden haber alcanzado también la mente del técnico gallego cuando empezaba a tener algunas certezas.

Las certezas de Rey se aprecian desde fuera. Lucho García no tiene rival bajo palos y parece que continuará siendo titular si una lesión no se lo impide. Tampoco lo tienen Fidalgo en el medio ni Kevin Sánchez en las diferentes posiciones de ataque. No obstante, todos los demás puestos, que parecían ir perfilándose, comienzan a tambalearse. Se abren puertas que parecían muy cerradas para la entrada de futbolistas que esperaban su momento en el banquillo. El centro de la defensa, el doble pivote y, sobre todo, el extremo derecho son los dilemas que rondan la cabeza de Javi Rey.

No estuvieron bien en El Palmar los laterales. Ni Dani Perejón ni Nacho Martínez, que se empezaban a postular como primeros espadas por delante de Marc Jurado y Nil Jiménez. Ambos pasaron muy desapercibidos en ataque, sin generar superioridades en sus respectivos costados. También en defensa, donde fueron superados en demasiadas ocasiones. Las constantes incursiones de los laterales y extremos rivales generaron problemas a la línea defensiva en las bandas y así llegaron el primer gol y la acción del penalti que supuso el tercero.

En una responsabilidad compartida, Perejón se vio involucrado en el primer tanto, superado por su par dentro del área. Nacho vio pasar por encima el centro que significó el segundo gol y provocó el penalti del tercero con una mano «evitable» según las palabras del propio Javi Rey. La balanza entre los teóricos titulares y sus recambios vuelve a equilibrarse.

En cuanto a los centrales, Rubén Serrano estuvo algo mejor que Imanol Baz, quien salió retratado en los dos primeros goles. Ya fue sustituido al descanso el defensor, aunque fue más por necesidades del equipo con un hombre menos que por su actuación. Había estado bien el central hasta el momento, pero su rendimiento abre una ventana a Fran Vélez en su próximo regreso con el equipo.

El doble pivote formado por Pablo Larrea y Álex Fidalgo ha sido hasta el momento el pilar del equipo de Javi Rey. Sobre él se sostenía el sistema del técnico gallego y por él pasaba todo el juego albinegro. La creación y la destrucción. La elaboración y la defensa. También se tambalea este pilar después del choque en tierras gaditanas ya que en ningún momento controlaron el choque los dos futbolistas llamados a liderar.

La expulsión temprana de Pablo Larrea, que recordó a episodios negativos como futbolista del Real Murcia, deja un mal sabor de boca sobre la compostura del futbolista, que había sido de sobresaliente hasta el minuto 25 en El Palmar. Ese error, junto con la desorganización del equipo albinegro en Sabadell y el primer acto en Sanlúcar, puede dejar paso a un jugador que no se esperaba en la titularidad. Pablo de Blasis ya tuvo minutos estelares contra el Hércules y aumentó su rodaje en el segundo acto de la Nova Creu Alta para postular a la titularidad. Con Larrea fuera, todo apunta a ello.

En la punta del ataque era Chiki el que se llevaba la palma. Aunque sus flojos partidos en Sabadell y Sanlúcar podrían acercarle al banquillo, Alfredo Ortuño tampoco está en mejor estado de forma que el madrileño y su polivalencia para caer a las bandas le da más cuota en el once inicial. Donde tiene más problemas ahora mismo Javi Rey es en el extremo derecho.

Después del buen mercado de verano que firmó el FC Cartagena, el último día trajo dos futbolistas para la banda derecha del conjunto albinegro que se unieron a otra ya existente. Diego Gómez y Ander Martín firmaron para acompañar a Carlos Calderón en el costado diestro, que parecía sobradamente cubierto para la temporada.

Sin embargo, es aquí donde más dudas surgen. No han convencido a Rey ninguno de los tres jugadores y el puesto de titular sigue en el aire. Carlos Calderón comenzó por delante hasta la llegada de Diego Gómez, que ha sumado dos titularidades en sus cuatro partidos como albinegro. Ander Martín ha sido quien menos ha participado.

El entrenador cartagenerista ha optado desde el inicio de la pretemporada por mantener a todo su equipo en dinámica de juego. Ahora, cuando las cosas se empiezan a torcer, es cuando más sentido cobra esta estrategia. En los cinco encuentros disputados hasta el momento nunca ha repetido once inicial el técnico orensano que, además, siempre ha realizado un mínimo de 4 cambios. Con el equipo enchufado, Rey puede buscar cambios y alternativas a su once para darle un aire fresco tras la debacle del último choque.

Vía: La Opinión de Murcia