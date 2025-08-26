Definido el horario del estreno liguero del Compostela

La SD Compostela ya conoce el horario de su debut liguero ante el CD Barco en el Estadio Vero Boquete de San Lázaro. Santiagueses y barquenses se verán las caras a partir de las 18.00 horas del próximo domingo 7 de septiembre con motivo de la jornada 1 de Tercera RFEF. El conjunto de Secho Martínez dará comienzo al fútbol de competición en su propio campo y ante un recién ascendido de Preferente. Las entradas están a la venta a partir de 12 € -2 € para los menores de edad-.

El duelo entre la esedé y el Barco es el primero del que se conoce un horario definido, mientras que el sorteo nos ha deparado una jornada inicial muy interesante con varios enfrentamientos de nivel. Estradense y Boiro se enfrentarán en el debut liguero, en un encuentro que promete estar muy competido. Al igual que el Compostela, la UD Somozas recibe la visita de un recién ascendido, en su caso, del Juventud Cambados. Los otros dos clubes promocionados desde Preferente, Montañeros y Céltiga, se medirán entre sí.

El Noia de Alberto Mariano también actuará como local en el estreno de Tercera. El CD Lugo B visitará el Julio Mato del municipio noiés. Por su parte, el Arosa, equipo llamado a estar en la parte alta de la tabla, recibirá la visita del Silva en A Lomba.

Duelo de aspirantes en A Magdalena. Racing Villalbés y Alondras se estrenarán en un choque entre dos grandes plantillas. Y visitas complicadas para Gran Peña y Barbadás, que jugarán fuera de casa ante Atlético Arteixo y Viveiro, respectivamente.

Fin de la pretemporada

Este viernes a las 19.30 horas, en Lalín, el Compostela pondrá punto final a una pretemporada en la que ha ido de menos a más. La esedé visita al CD Lalín de Preferente en su último compromiso amigable antes del inicio liguero.

De momento, el conjunto picheleiro ha completado seis partidos de preparación, dejando un balance de dos victorias -ante Cidade de Ribeira y Sarriana- y cuatro derrotas - frente a Deportivo, Fabril, Lugo y Noia-. En lo que llevábamos de pretemporada, los picheleiros han encajado 14 goles, mientras que han visto portería en 5 ocasiones. Datos pobres de los que no se deben sacar conclusiones precipitadas.

Ante la Sarriana en el último amistoso hasta le fecha, el equipo de Secho Martínez cuajó su mejor partido del verano. El Compos demostró su potencial ofensivo ante un rival de superior categoría - Segunda RFEF- y, a pesar de cometer errores, se vio una imagen muy seria del equipo. De esta forma, la esedé afronta su amistoso contra el Lalín, el último antes del debut liguero. Una prueba final que servirá para dar continuidad a las buenas sensaciones trasmitidas el pasado fin de semana y para llegar al inicio del campeonato en la mejor forma posible.