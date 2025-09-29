El debate del Hércules: ¿Hace bien Enrique Ortiz en mantener su confianza en Rubén Torrecilla después de cinco jornadas?

El fútbol genera debates interminables. Cada decisión de un entrenador, actuación de un futbolista o resultado de un partido provoca un sinfín de reacciones que no siempre tienen que coincidir. En INFORMACIÓN tomamos el pulso a temas de actualidad con "Polos Opuestos", un espacio para la reflexión y el contrapunto.

La pregunta que lanzamos esta semana tiene que ver con la crisis abierta en el Hércules por el mal inicio de temporada. ¿Hace bien Enrique Ortiz en mantener su confianza en Rubén Torrecilla después de cinco jornadas?

Confianza de verdad, por David Marín

Si Enrique Ortiz ha decidido aprender de sus errores del pasado no debe recuperar actitudes de épocas que metieron al Hércules en el agujero del que lleva intentado salir una década. Si el máximo responsable (¿el único?) de la toma de decisiones en la entidad blanquiazul decidió confiar en verano en un entrenador que conoce perfectamente tras dos años a su lado, con sus virtudes y defectos, con su personalidad, con sus peculiaridades... no tendría lógica hacer volar el proyecto por los aires a las cinco semanas despidiendo a «su» entrenador.

Otra cuestión es que no haya habido en el Hércules, por cariño familiar hacia el dueño o miedo al patriarca, nadie en su entorno más influyente haya hecho ver al mandamás el momento ideal en el que hay que cortar cabezas, que siempre debería ser antes de que la situación fuera insostenible. Pese a que duela en lo personal. Pese a que conlleve despedir al que te asciende.

Aunque ahora todo parezca el apocalipisis, estamos a punto de iniciar octubre. La calma de Ortiz debería dar impulso a Torrecilla para recuperar a una plantilla que él mismo calificó como candidata al ascenso, por lo que el entrenador no tiene excusa a la que agarrarse en caso de ser incapaz de sacar la situación adelante.

La realidad grita basta, por Pedro Rojas

Se pierde más tiempo buscando culpables que soluciones. Nadie encaja los errores con gusto, le pasa hasta a los bebés, pero hay tanto vivido ya, que convendría hacerse mayor, madurar de una vez y entender que hay apuestas firmes que salen mal, de hecho la mayoría a lo largo de una vida.

Lo importante, entonces, no es acertar siempre (porque eso nunca sucede), lo realmente trascendente es interpretar bien el momento y saber que cuando los números son tozudos no queda otra que actuar para revertir una dinámica letal. Es un error valorar la situación tomando como referencia que solo se llevan disputadas cinco jornadas. Hay que alejarse del problema y mirar desde más arriba, con perspectiva, y asimilar que si pierdes 13 partidos de los 25 que llevas en 2025 es porque tu modelo hace agua por algún lugar.

Si a los malos resultados sumas la dificultad para ser un equipo dominante, uno al que no le achicharre la pelota ni le dé pavor adelantar las líneas (sabiendo cómo hacerlo para no sufrir siempre a la espalda), entonces es evidente que no aspiras a subir de categoría, que has tocado techo, que, como le pasa a los futbolistas, no todo el mundo está capacitado para seguir siendo un referente en la planta de arriba. Torrecilla es ya más un problema que una solución en este Hércules, y lo sabe todo el mundo, hasta quien le sostiene.

Vía: Información