Dani Merchán, jugador del Zamora CF: "A cualquier jugador le gustaría estar aquí"

El Zamora CF presentó este viernes a Dani Merchán en el Ayuntamiento de Zamora en un acto en el que la institución local manifestó nuevamente su compromiso con un club al que este lateral izquierdo llega "con muchas ganas" a un proyecto que era "irrechazable".

Con Manuel Alesander como anfitrión de ceremonias, abriendo las puertas del consistorio tanto al club como a sus futbolistas, y el apoyo de un David Vizcaíno cuyo trabajo de director deportivo señaló como fundamental para su fichaje, Dani Merchán se mostró encantado de pertenecer al Zamora CF. "Estoy muy feliz de estar aquí, estoy muy motivado", confesó, señalando que su incorporación al Zamora CF fue "cuestión de un día, ya que fue fácil decidirse". "Es un proyecto que, por la ambición que tiene el club de cara a este año, era irrechazable. A cualquier jugador le gustaría estar aquí", indicó el catalán, asegurando que llega "con muchas ganas de trabajar y seguir creciendo" a las órdenes de Juan Sabas.

Merchán, que se definió como "un lateral al que le gusta incorporarse al ataque siempre que hay ocasión", afirmó que se siente "muy feliz en la ciudad", pues aunque "no es muy grande, es bastante acogedora y cómoda" y que esa felicidad también se ve sustentada por lo que se ha encontrado en sus primeros días como rojiblanco. "Para mí, lo más importante es el vestuario, porque al final es donde pasas el día a día y donde más tiempo estás. Y ahí, creo que hay un ambiente muy familiar de momento y estoy muy contento", comentó el lateral, destacando también que "las instalaciones son espectaculares". Un punto que hizo sonreír de satisfacción tanto a Vizcaíno como a Alesander.

En cuanto a la marcha del equipo hasta la fecha, Merchán aseguró que "los partidos de pretemporada están para coger minutos", más allá de los resultados y que el equipo necesita de ellos "para conocerse, pues somos muchos jugadores nuevos". "Estos partidos son para cargar piernas y, a partir de ahí, llegar lo más finos posibles a la liga, que es donde de verdad queremos llegar bien", apuntó, restando valor a los resultados cosechados hasta el momento. Eso sí, hizo un aparte para la Copa Federación, subrayando que el Zamora CF "está preparado para competir" y que "ya se pudo ver el otro día en Palencia". Un partido de referencia de cara al derbi del domingo en casa del CD Villaralbo, al que tanto él como sus compañeros acuden "con todo para intentar ganar".