Cuánto costará ver los partidos de Cartagena y Real Murcia en televisión esta temporada

Ya se conocía, tras el adelanto de esta redacción en el mes de junio, que la plataforma de LaLiga, llamada LaLiga+, era la mejor posicionada para hacerse con los derechos de la Primera División RFEF y emitir la categoría al público la próxima temporada, en la que FC Cartagena y Real Murcia competirán por los mejores puestos. Ahora también se saben los precios que esta plataforma tiene fijados para su oferta. Ver "todos los partidos" de Primera RFEF "en directo y a la carta" costará a los aficionados 12,99 euros al mes si eligen el plan de pago mensual o 8,33 si se escoge la oferta de pago anual, con un coste de 69,99 euros en total.

Este entorno digital, que ofrece varias competiciones de fútbol internacional y otros deportes, se habría hecho con el ‘Lote 1’, que incluye todos los encuentros de la competición en ambos grupos. Por el contrario, el ‘Lote 3’ fue el adquirido por Movistar Plus, que ofrecerá la mitad de los encuentros. El conocido operador sólo emitirá diez encuentros por jornada del total de veinte que se llevan a cabo cada fin de semana. Además, serán de la elección del operador cada semana con unos requisitos mínimos y máximos de emisión de cada equipo al año.

La adquisición de los derechos de la tercera categoría del fútbol español se realiza sin exclusividad, por lo que más operadores pueden hacerse con ellos. También se espera que LaLiga alcance acuerdos puntuales con las televisiones autonómicas interesadas en emitir encuentros a través de sus canales regionales.

Esta plataforma está sobradamente preparada para llevar a cabo la realización y emisión de los veinte partidos de cada jornada, ya que lleva emitiendo eventos deportivos en directo y bajo demanda desde su creación en 2019. La Primera RFEF tendrá las mismas condiciones. Es decir, que se podrán seguir los encuentros en vivo o en cualquier momento tras su finalización, ofreciendo así un valor añadido para el espectador.

Además de fútbol, LaLiga+ es la encargada de la emisión de la Primera FEB, segunda competición del baloncesto nacional donde compite el Grupo Caesa Cartagena, y también de la Primera División de Fútbol Sala, donde juegan ElPozo Murcia y el Jimbee Cartagena, además de otros deportes como voleibol y tenis de mesa.