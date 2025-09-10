Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
COPA RFEF: Goleada del Zamora CF al Amorebieta hacia la Copa del Rey (4-1)

El Ruta de la Plata acoge la eliminatoria desde las 20.30 horas

Zamora CF - Amorebieta

Zamora CF - Amorebieta / J. L. F.

El Zamora CF tiene esta tarde-noche partido de Copa RFEF ante la SD Amorebieta. Los rojiblancos quieren avanzar en esta fase nacional para alcanzar la Copa del Rey.

