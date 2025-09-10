COPA RFEF: Goleada del Zamora CF al Amorebieta hacia la Copa del Rey (4-1)
El Ruta de la Plata acoge la eliminatoria desde las 20.30 horas
El Zamora CF tiene esta tarde-noche partido de Copa RFEF ante la SD Amorebieta. Los rojiblancos quieren avanzar en esta fase nacional para alcanzar la Copa del Rey.
