La confesión del goleador Dani Fernández: "Tuve ofertas, pero Tenerife es mi casa"

Dani Fernández Melián, primer goleador de la temporada en el CD Tenerife, admitió este martes por vez primera que ha tenido pretendientes a lo largo del verano. «Un par de ofertas», reconoció el ariete en declaraciones al programa oficial de la Primera RFEF. «Pero Tenerife es mi casa y estoy agradecido por las oportunidades que me están dando;quiero triunfar en el Heliodoro, ese es mi sueño», exteriorizó el lagunero, contento por haber empezado la temporada con buen pie.

«El otro día me tocó a mí rematar a mí, aunque en la mayoría de los casos son De Miguel o Enric quienes tienen esa responsabilidad», comentó Dani, quien agradeció al ex del Castellón la asistencia que le brindó para ejecutar el 0-1. «Es un jugador que me gusta mucho y aporta siempre al equipo», dijo sobre De Miguel. También habló Dani de la atmósfera especial que hay en la Isla con vistas al estreno en casa. «La afición está muy enganchada al Tenerife y hay muchas ganas de que llegue el sábado; va a haber ambientazo», pronosticó.

Durante la entrevista, Fernández puso el acento en «el placer» que le supone tener al lado a algunos de sus ídolos y referentes en el fútbol. «Es un lujo jugar junto a estos jugadorazos, algunos con una trayectoria muy grande y con muchos méritos conseguidos a lo largo de los años. La idea para esta temporada es hacer grupo, ser una piña; creo que los más veteranos ayudan a los más jóvenes y, desde ahí, a conseguir el objetivo todos juntos», apuntó. Especial mención hizo a Enric Gallego y Aitor Sanz, en quienes se fija y a quien solicita abrigo. «Me ayudan mucho, me aconsejan y es en quienes me apoyo si tengo que preguntar», apuntó.

Sueño cumplido

«Cuando era pequeño, iba al Heliodoro a verle jugar. Tenerlo a mi lado es un orgullo», dijo del primer capitán. A continuación, reveló parte de la charla que protagonizó el madrileño antes del primer partido liguero en el Pedro Escartín. «Nos dejó las cosas claras: nos invitó a competir, a dar todo de nosotros… y así fue como conseguimos la primera victoria», adujo respecto al 0-2 rotundo de Guadalajara.

Con vistas al futuro, Dani no ocultó su deseo de seguir progresando y mejorando. «En unos años me veo disfrutando del fútbol, si es posible en una categoría más alta, pero el tiempo dirá y pondrá a cada uno en su lugar», sugirió. En esta dirección, comentó el goleador que esta etapa en Primera RFEF«forma parte del proceso» que debe llevarles, a él y al Tenerife, a la élite del fútbol nacional. Hace solo algunas fechas, el presidente Felipe Miñambres revelaba una proposición venida desde Arabia por el canterano blanquiazul. No obstante, ambas partes decidieron que se quedara. La intención del representativo es que sea del primer equipo a todos los efectos. Yque haga muchos más goles como el que abrió la cuenta común el pasado domingo en la jornada del estreno.