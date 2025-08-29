El Compostela supera la barrera de los 1.300 abonados
La ‘esedé’ dio a conocer la cifra de socios después de un mes de nuevas altas y renovaciones | Hoy, último amistoso ante el Lalín
Pablo Martínez
A falta de poco más de una semana para el inicio del campeonato de liga, la SD Compostela ha dado a conocer el número de abonados que acompañarán al club durante esta temporada. El conjunto picheleiro competirá en Tercera RFEF con el apoyo de 1.360 aficionados, una cifra de récord para la categoría.
La campaña de abonados 100% picheleiro, que dio comienzo el 7 de julio, ha resultado ser un éxito, contando con el apoyo de gran parte de la afición compostelanista. Los abonados podrán acceder a todos los partidos del Compostela, así como al debut liguero ante el CD Barco del próximo domingo 7 de septiembre, además de contar con un 10% para la Compostenda, un carnet físico y acceso a los encuentros del Juvenil de División de Honor.
La campaña, que continúa en Tercera Fase -nuevas altas y renovaciones-, presenta la gran novedad de la zona de animación, que permitirá a sus ocupantes vivir el partido con más intensidad, mediante la asignación de asientos no numerados.
De esta manera, la afición blanquiazul mantiene su compromiso con el club, que necesitará del apoyo de su gente para esta nueva temporada. El próximo compromiso para los de Secho: el CD Lalín en el último choque de la pretemporada (Manuel Anxo Cortizo, 19.30 horas).
