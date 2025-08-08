El Compostela repite homenaje a la orfebrería de la ciudad en su segunda equipación

La SD Compostela ha presentado en el día de hoy la que será su segunda equipación para la nueva temporada. El club repite color negro azabache en honor a la orfebrería santiaguesa.

La camiseta, que cuenta con detalles dorados, es un claro homenaje a la ciudad de Santiago y sus raíces. Al igual que la primera piel de la esedé, la segunda equipación cuenta con patrocinadores exclusivamente compostelanos. El Concello de Santiago, Turismo de Galicia, Santiago en Vivo, Fisela - Group FSL, Vimbio Corp y Ourives de Compostela apoyarán al club en este nuevo proyecto.

Los dorsales también serán de color oro en sintonía con el resto de una camiseta que se podrá adquirir desde hoy mismo.

🆕 Unha obra de arte coa que seguimos potenciando algo tan picheleiro como a ourivaría compostelá



🤝 Santiago en Vivo | Fisela - Grupo FSL | Vimbio Corp | Ourives de Compostela | @PazodeRaxoi

👕 @adidas_ES | @futbolemotion pic.twitter.com/vgE4M03YlL — S.D. Compostela (@SD_Compostela) August 8, 2025

El acto de presentación de la segunda equipación tuvo lugar en Joyería Regueira, claro guiño a la tradición orfebre de la capital gallega. En el mismo, participaron Miguel Fernández, gerente de la SD Compostela; Pilar Lueiro, Concejala de Deportes; María Rozas, Concejala de Comercio; Carmen Pita, directora de promoción de Turismo de Galicia; Camilo Regueira, anfitrión; Kiko, presidente de Ourives de Compostela; y Samu Rodríguez, capitán de la entidad blanquiazul.

El propio Samu aprovechó para dar su punto de vista acerca del nuevo diseño: “Parecida á do ano pasado, pero con esos detalles en dourado. A verdade é que é moi bonita y gústame moito”.

➡️ A concelleira de deportes @pililueiro e a concelleira de Mocidade @maria_rzs asisten á presentación da nova equipación “Acibeche” do @SD_Compostela en colaboración con Ourives de Compostela. #CompostelaBoadeVivir pic.twitter.com/TH8EupQsj0 — Concello de Santiago (@PazodeRaxoi) August 8, 2025

El centrocampista también reflexionó sobre estas primeras semanas de entrenamiento y de cómo el equipo se está acoplando. “Estámonos coñecendo entre todos e adaptándonos uns a outros, e están a ser semanas moi positivas”, comentó Samu.

A sus 30 años, Samu afronta su décima temporada en el Compostela, la primera como capitán de la entidad picheleira. Un reto para él en una temporada especial: “O obxectivo é aportar toda a experiencia que teño para axudar á xente que chega nova e, a nivel individual, intentar dar e xogar o máximo posible para acadar o obxectivo final”.