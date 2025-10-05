El Compostela reafirma su liderato a costa del Silva

La SD Compostela no dejó lugar a la sorpresa y venció al Silva, colista de la categoría, en el estadio de San Lázaro. El equipo de Secho encarriló el duelo gracias a un cabezazo certero de Jorge Maceira a pocos minutos del descanso y lo sentenció con una gran definición de Antón Guisande en el segundo acto. Con esta victoria, la esedé mantiene la primera plaza de la clasificación, conserva su condición de invicto y regresa a la senda de la victoria tras el empate frente al Céltiga.

El líder, que vistió con su equipación de color negro a pesar de jugar como local, presentó varios cambios en el once respecto al último encuentro. Cobo se mantuvo en puerta mientras que Damián Noya regresó a la titularidad en detrimento de Quico, formando en defensa junto a Valín, Diego Rodríguez y Pablo Crespo. Otro que volvía a ser de la partida tras salir desde el banquillo ante el Céltiga fue Samu Rodríguez. El capitán completó la medular en compañía de Diego Uzal y de Joaquín Goris, el cual debutó como titular en liga. En ataque, Armental y Guisande ocuparon las bandas, dejando la punta para Maceira, que entró en el once sustituyendo a un tocado Charly. Por su parte, el equipo visitante dirigido por Noé López optó por salir con un 4-4-2 de inicio, confiando en la calidad de los excompostelanistas Rodri Alonso y Álex Ares para la doble punta.

Planteamiento inicial esperado en ambos equipos. El Compos gozó de la posesión de balón desde un principio, mientras que el Silva se recogió atrás en busca de contraataques. Salió desafiante el cuadro local, con fluidez en ataque y con intensidad en defensa. Arriesgó en exceso el equipo coruñés en salida, concediendo las primeras ocasiones del partido a partir de pérdidas cercanas a su portería. Estuvo especialmente activo en la presión Goris, que, tras un robo en salida, habilitó a un Maceira que no eligió bien a la hora de finalizar dentro del área.

Los locales lograron hacer suyo el encuentro, pero carecieron de eficacia en los últimos metros. Los fallos al controlar o las intercepciones de los defensas coruñeses privaron al Compostela de llegar con más incidencia a la meta rival. A la salida de un córner, el balón cayó en la media luna, desde donde Diego Rodríguez conectó un ajustado disparo que obligó a Mini Buggy, portero visitante, a estirarse en la primera gran ocasión del duelo.

La esedé lo probó sin éxito mediante tímidos acercamientos. Igual de tímidos que los intentos de contragolpe de un cuadro visitante que apenas asustó a Álex Cobo en la primera mitad. Con el paso del tiempo, la intensidad inicial de los picheleiros se transformó en imprecisión y falta de fluidez, en la que era incapaz el Compos de intimidar a la defensa de un Silva que no se terminaba de mostrar del todo sólida. Pese a la ausencia de desparpajo en los metros finales, los locales volvieron a la carga de la mano de Antón Guisande, que provocó varios saques de esquina gracias a su insistencia en ataque. El extremo pontevedrés volvió a probar a Mini Buggy con un remato muy lejano que terminó blocando en dos tiempos el guardameta visitante.

A falta de pocos minutos para la media parte, todo parecía indicar que se alcanzaría el descanso sin goles, pero apareció Maceira. El delantero vigués aprovechó un gran centro de Armental desde la banda derecha para abrir la lata con un remate de cabeza en el minuto 41. El tanto hizo justicia con un Compostela que apenas concedió en defensa y que lo intentó a pesar de la falta de ideas. Sin tiempo para reacciones, se alcanzó el ecuador.

El segundo tiempo comenzó del mismo en el que terminó la primera parte, con iniciativa local. El balón era del Compostela, aunque se comenzó a observar a un Silva más atrevido que instaló su línea defensiva mucho más adelantada, motivado por el resultado.

Tras los primeros diez minutos, Noé López optó por mover el equipo, dando entrada a Carro y a Nico al partido. Este último agitó la aparente tranquilidad local con dos ocasiones que fácilmente podrían haber significado el empate. Con una media chilena que pasó a centímetros de la meta de Cobo y con un disparo ligeramente desviado, el joven extremo estuvo a punto de igualar el duelo. Secho miró al banquillo con el objetivo de reponerse del susto y decidió introducir a Parapar y a Cañizares en sustitución del goleador Maceira y de Samu Rodríguez.

El contexto llevó al Silva a dejar más espacios a la espalda, lo que terminó siendo fatal para los visitantes. Sin una referencia ofensiva clara, la esedé confió su ataque a Antón Guisande que la primera que tuvo la mandó para dentro. El ex de la UD Ourense resolvió a las mil maravillas un mano a mano ante el meta rival con su pierna izquierda para doblar la ventaja local al minuto 72. La calidad de los locales decantó un partido sobrio.

Con el 2-0, Pablo Porrúa y Mateo Arellano entraron al duelo en lugar de Armental y Goris. El resultado y el cansancio en ambos bandos redujeron el ritmo del encuentro. El técnico picheleiro consumió los cambios, dando entrada a Xoel Trasancos por el autor del segundo tanto, Antón Guisande. No sufrió para mantener su portería a cero el Compos en los instantes finales y después de cinco minutos de descuento selló una nueva victoria ante su gente.

