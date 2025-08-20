El Compostela oficializa la salida de David Soto

La SD Compostela ha oficializado la baja del defensa central David Soto. De esta forma y a sus 31 años, el futbolista ourensano abandona la disciplina santiaguesa tras 116 partidos repartidos en cuatro temporadas.

El canterano del RC Celta fue una pieza fundamental en el último ascenso del Compos (2019/20), disputando 2.552 minutos en 29 partidos, todos ellos como titular. La campaña pasada volvió a ser un fijo para sus entrenadores, completando más de 2.700 minutos en 35 encuentros. Pero después de cuatro temporadas repartidas en dos etapas diferentes, el futuro de David Soto se aleja de la capital gallega.

Ante la baja del zaguero, Secho Martínez cuenta con únicamente dos centrales puros a su disposición: Quico y Pablo Crespo. De todas formas, el técnico sonense ha probado a diferentes jugadores en la demarcación durante esta pretemporada. Los, a priori, laterales Damián Noya y Diego Rodríguez han sumado minutos en el centro de la defensa, al igual que el centrocampista Mateo Arellano.

Posibles refuerzos

Ante la posibilidad de incorporar a un nuevo defensa, el conjunto santiagués mantiene al central croata Stipe Zubanovic, 'Zuba', a prueba durante estas semanas. El zaguero de 21 años formó parte de las filas del filial del Sabadell durante la temporada pasada, completando dos encuentros en Tercera Federación. Con pasado en la cantera del Hajduk Split, Zuba podría ser una interesante opción para reforzar la parcela defensiva.

Con la baja de Soto, el Compos cierra el capítulo de salidas con una amplia lista de jugadores. La esedé contará con solamente tres futbolistas que continúan respecto a la campaña pasada: Pablo Crespo, Samu Rodríguez y Trasi.