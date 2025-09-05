El Compostela mide su temprana ambición en el estreno ante el Barco

Llegó el momento de la verdad para la SD Compostela, que recibe este domingo a las 18.00 horas en el Estadio Vero Boquete de San Lázaro al CD Barco con motivo de la jornada 1 de Tercera RFEF. Primer examen para el conjunto santiagués que afronta la nueva temporada con el único objetivo de conseguir el ascenso directo.

Siempre es importante comenzar con buen pie, y más si cabe para un Compos que se presenta con la ‘obligación’ de luchar por el primer puesto. La historia de la entidad y la calidad de los fichajes invitan a pensar que la esedé peleará por el ascenso a Segunda RFEF. La gran expectación generada en torno al equipo deberá ser refrendada en el terreno de juego y desde el día 1. Este domingo el nuevo Compostela inicia su camino, donde los resultados marcarán el devenir del proyecto.

El rival

El Centro de Deportes Barco será el rival del Compostela en su ‘vuelta’ a Tercera. El conjunto de Os Calabagueiros visitan este domingo la capital gallega con el objetivo de dar un golpe sobre la mesa. El conjunto barquense regresa a la categoría tras proclamarse campeón del Grupo 2 de Preferente Futgal.

El equipo dirigido por Lino Estévez mantiene el bloque que dominó su liga durante la campaña pasada, encajando únicamente 30 goles en 34 partidos. El Barco ha sumado varias piezas de nivel, como Raúl Paz o Andrés Calvo, en busca de elevar el suelo competitivo del equipo y de no sufrir en exceso en su regreso a Tercera.

En total, Compos y Barco se han enfrentado en 17 ocasiones, dejando un equilibrio total con siete victorias para cada equipo y tres empates. El último partido entre ambos data del 18 de julio de 2020 en las semifinales del playoff de ascenso a Segunda RFEF. En aquel encuentro, disputado en Balaídos, la esedé se impuso con un resultado de 3-1 -goles de Jimmy, Primo y Gabri Palmás-. En la final, el Compostela empató ante el Ourense CF (1-1) gracias a un tanto de Pablo Antas desde el punto de penalti, lo que le sirvió para sellar el ascenso a Segunda B. En aquella temporada, también se dio la última visita del conjunto barquense a San Lázaro, en la que se impusieron los locales mediante un solitario gol de Jimmy en los minutos finales.

De menos a más

El Centro de Deportes Barco, su rival en la jornada inaugural, pondrá a prueba el nivel de los blanquiazules tras una pretemporada de menos a más. El conjunto picheleiro dejó un balance negativo de cuatro derrotas -ante Deportivo de La Coruña, Deportivo Fabril, CD Lugo y CF Noia- y tres victorias -frente a Cidade de Ribeira, SD Sarriana y CD Lalín-.

Durante la preparación los resultados son datos meramente anecdóticos, aunque evidencian posibles lagunas en los equipos. En las primeras semanas de verano, el Compos solo fue capaz de superar al Cidade de Ribeira, conjunto de Preferente, además de presentar muchas dificultades para ver portería -2 goles a favor en los primeros cinco amistosos-. Las concesiones en defensa y la falta de eficacia en área rival generaron las primeras dudas en torno al equipo, que sufrió su cuarta derrota de la preparación ante el Noia, rival en Tercera RFEF.

Los dos últimos duelos de pretemporada ante Sarriana y Lalín mostraron lo mejor de una SD Compostela que demostró su gran potencial ofensivo, anotando tres goles en cada partido. Las últimas victorias sumadas a la gran imagen física y táctica del equipo volvieron a animar los ánimos de cara a la semana del inicio de liga. El comienzo de lo realmente importante.

Dejando los resultados aparte, la pretemporada ha mostrado las primeras pinceladas tácticas del Compos de Secho. El técnico sonense destaca por un trabajo principalmente didáctico que se centra en la asimilación de conceptos por parte del jugador y que ya se ha reflejado en los duelos de la preparación.

Las variantes tácticas no han faltado durante los amistosos de pretemporada, alternando diferentes esquemas y apostando por planteamientos personalizados al rival. Estos constantes cambios dejan en el aire el posible once de la primera jornada, donde cualquier jugador podría ser de la partida.

Estreno en Tercera RFEF

Este año la esedé competirá en Tercera Federación por primera vez desde que la competición cambió su denominación con motivo de la reestructuración de las ligas nacionales. Anteriormente, el Compos compitió en la antigua Tercera División en un total de 22 campañas, consiguiendo el ascenso en cinco de ellas. La última, la temporada 2019/20, en la cual los blanquiazules confirmaron su promoción en un playoff disputado en el Estadio de Balaídos marcado por la pandemia.

Seis años después el Compostela ‘regresa’ a Tercera y lo hará junto a su gente en San Lázaro. Con el partido del domingo y contando datos del anterior formato, el conjunto blanquiazul habrá debutado en casa en 14 de las 23 temporadas que ha disputado en la categoría. Sinónimo de éxito para los locales. Este fin de semana los picheleiros buscarán su decimosegunda victoria en catorce partidos.

Su última y única derrota en la jornada inaugural de Tercera en San Lázaro data de la campaña 1986/87, hace casi 40 años, en la que el equipo remató sexto. Aquel día el Compos cayó ante el Bergantiños por un resultado de 0-1. Se retrocede más si cabe para hablar del otro tropiezo picheleiro como local en la primera fecha, un empate (1-1) ante el Bilbao Athletic en la temporada 1971/72.

De esta forma, la SD Compostela buscará este domingo ante el Barco dar continuidad a su idilio con el debut en el Vero Boquete en Tercera para sumar los primeros tres puntos de un campeonato de liga que promete emociones fuertes para todo el compostelanismo.