Un Compostela madrugador se abona a los comienzos triunfales

Sufrió de lo lindo el Compostela ante el Cambados para sacar el partido adelante y para sellar el 9 de 9 en puntos, un arranque perfecto. Un cabezazo de Pablo Crespo sobre la hora le dio los tres puntos (2-1) al conjunto de Secho Martínez en un complicado encuentro que, como viene siendo costumbre, se puso de cara desde bien pronto.

Como entrenador que es, Secho opta por evitar las sobrereacciones ante el excepcional inicio de campeonato del equipo santiagués. El técnico prefiere centrarse en los aspectos a mejorar, que los hay, y evita elogiar a los suyos en exceso. Ante el discurso inconformista del míster blanquiazul, aparece un argumento positivo que cae por su propio peso y que, hasta el propio Secho, decidió alabar. El entrenador destacó «la actitud y la voluntad» de su equipo, el cual entra a la perfección a los partidos gracias a su «mentalidad».

Frente al Camabados y a los tres minutos de duelo, Charly estrenó su cuenta goleadora con un fuerte chut desde el borde del área. A su vez, el tanto del atacante aresano significó el cuarto gol picheleiro en los primeros 13 minutos de partido en lo que llevamos de temporada. Un dato significativo que ejemplifica a la perfección la actitud y la voluntad de las que hablaba su entrenador.

Los inicios fulgurantes se han dado en las tres jornadas que ha disputado el Compostela. En el día del debut frente al Barco, el equipo no dejó lugar a las dudas y encarriló el partido con dos goles antes del primer cuarto de hora (3’ y 13’). La efectividad picheleira de los compases iniciales fue suficiente para llevarse los tres puntos con un 2-0 final.

Tras cosechar sus primeros tres puntos, el Compos afrontó su primera salida con el respeto de aquel que visita al Boiro en Barraña. El ímpetu de los locales se vio frenado por un gol de Adrián Armental en el minuto 2. Y si bien es cierto que posteriormente los boirenses empatarían, el cuadro blanquiazul terminó imponiéndose para firmar su segundo triunfo (1-3).

Ante el Cambados, la esedé acabó venciendo en el descuento y después de cuajar un partido gris, pero el prematuro gol de Charly volvió a demostrar la gran capacidad goleadora del equipo en los momentos iniciales.

Vía: El Correo Gallego