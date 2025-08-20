El Compostela cae ante el Noia en un nuevo ensayo de pretemporada

La SD Compostela sigue dando los pasos adecuados de cara al inicio del campeonato de liga -primer fin de semana de septiembre-. En el día de hoy, la esedé disputó el quinto compromiso de su pretemporada ante el CF Noia, rival picheleiro en Tercera RFEF, en el Julio Mato del municipio noiés. El conjunto dirigido por Secho Martínez cayó por la mínima (1-0) en un partido de preparación especialmente cerrado que se decidió en los minutos finales.

El técnico sonense salió de inicio con un once muy reconocible formado por Graumann, Diego Rodríguez, Zubanovic, Damián Noya, Aarón Martínez, Uzal, Samu, Goris, Cañizares, Guisande y Maceira, alineando de nuevo a tres centrocampistas.

Los primeros compases estuvieron marcados por una perceptible igualdad, síntoma del respeto entre ambos conjuntos. Una igualdad que no pudo ser destronada en todo el primer acto, llegando al ecuador con empate sin goles.

Al descanso, Secho revolucionó el once en busca de aportar más dinamismo a los suyos. Álex Cobo sustituyó a Graumann bajo palos, mientras que Quico y Jorge Valín ocuparon las posiciones de Damián Noya y Aarón Martínez en la zaga. Por su parte, Mateo Arellano y Trasi formaban el nuevo doble pivote ante la salida de Samu y Diego Uzal del terreno de juego. Hombre por hombre en el ataque, Charly sustituía a Jorge Maceira.

El Compos comenzó la segunda mitad, modificando el esquema y realizando probaturas, como viene haciendo durante toda la pretemporada. Secho Martínez dio minutos a muchos futbolistas, en busca de conseguir rodaje y preparación de cara al primer fin de semana de septiembre -jornada inaugural ante el CD Barco en el Estadio Vero Boquete de San Lázaro-.

A falta de poco más de un cuarto de hora, el técnico picheleiro introdujo a los canteranos Eloy Rivas y Marcos, que entraron sustituyendo a Diego Rodríguez y a Goris. El carrusel de cambios, por ambas parte, animó el encuentro y el Compos gozó de buenas ocasiones.

Cuando el duelo se encaminaba a su final, un pase atrás de Porrúa fue interceptado por Manuel Mayán, canterano del Conxo y jugador del Noia, que con un gran golpeo desde fuera del área abrió la lata a falta de diez minutos (84'). De esta manera, el Noia golpeó primero para llevarse el amistoso y mandar un aviso al Compos y al resto de sus rivales en Tercera RFEF.

Por su parte, la esedé suma su cuarta derrota en este periodo de preparación, después de caer también ante el Deportivo en San Lázaro (0-5), frente al Fabril (2-0) en O Viso (Arzúa) y ante el CD Lugo (3-0) en Vilalba; y una victoria, tras vencer a domicilio, en A Fieiteira, al Cidade de Ribeira (1-2) en el Torneo Festas de Verán.

Lo próximo

De esta forma, la SD Compostela completa sus primeros cinco compromisos de pretemporada, con el sexto encuentro en el horizonte. El próximo sábado 23 de agosto la esedé recibe a la SD Sarriana de Segunda Federación en el IX Memorial Antonio Bermúdez (20.00 horas). Presentación oficial del equipo ante la afición en el último partido en el Vero Boquete antes del inicio de la competición.

Se desconoce si el club intentará cerrar algún fichaje más con vistas a reforzar el equipo. La salida de David Soto, que todo parece indicar que jugará en la UB Conquense, abre el debate sobre la posición de central. Secho solamente cuenta con dos zagueros centrales puros -Crespo y Quico-, mientras Zuba continúa a prueba en esta pretemporada.