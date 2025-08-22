El Compostela, en busca de disipar dudas ante la Sarriana

El Compostela no está cuajando la pretemporada soñada. Con cuatro derrotas y una única victoria, ante el Cidade de Ribeira de Preferente, el conjunto blanquiazul buscará reencontrarse con el triunfo este mismo sábado ante la SD Sarriana. El Vero Boquete de San Lázaro albergará el IX Memorial Antonio Bermúdez que dará comienzo a las 20.00 horas. La cita servirá como presentación oficial de la nueva plantilla picheleira ante su afición.

La última derrota ante el CF Noia, rival de su misma categoría, encendió todas las alarmas en la entidad compostelana, que está teniendo problemas para ver portería -2 goles en 5 partidos-. La preocupación también afecta a la parcela defensiva, ya que ha encajado en todos los amistosos disputados -12 tantos en 5 encuentros-. A pesar de las sensaciones negativas, los resultados no reflejan el juego de un equipo totalmente renovado, que vive un periodo de adaptación común a estas alturas.

Del mismo modo, Secho Martínez ha aprovechado estos primeros compromisos amigables para realizar las máximas pruebas posibles, dando la oportunidad a muchos canteranos y ensayando con diferentes esquemas. El técnico sonense no prima los resultados a estas alturas de verano y trabaja con vistas a generar el mayor rodaje posible de cara al inicio de la competición -primer fin de semana ante el CD Barco en Santiago-.

Memorial Antonio Bermúdez

Este sábado el Compos contará con una gran oportunidad de disipar todas las dudas ante su afición y con motivo del Memorial Antonio Bermúdez. El torneo celebra su novena edición con la visita de la SD Sarriana, conjunto recién ascendido a Segunda RFEF. Por su parte, la esedé buscará llevarse el trofeo por tercera vez en su historia, tras vencer al Pontevedra en 2018 y superar al Deportivo Fabril el verano pasado. Cabe recordar que los abonados podrán acceder al encuentro con sus respectivos abonos.

Anteriormente, el Dépor fue el campeón de la entrega inaugural (2016), mientras que el Lugo venció en 2017 y 2021. El Celta B también ha sido invitado en varias ocasiones, ganando en 2019 y 2022. Así como su primer equipo, que disputó la edición de 2023 en la que se impuso a los picheleiros gracias a un gol de Iago Aspas.

Destino para Soto

Finalmente y como todo parecía indicar, la UB Conquense ha oficializado la llegada de David Soto. El central, que se despidió de la entidad santiaguesa después de 116 partidos, aterriza en el conjunto del Grupo 5 de Segunda RFEF.