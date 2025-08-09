El Compos continúa su preparación con una derrota ante el Fabril

Tercer test de pretemporada para una S.D. Compostela que cada día va a más. El conjunto dirigido por Secho Martínez se enfrentó en el día de hoy al Deportivo Fabril en O Viso (Arzúa), con motivo del Memorial José Manuel Sebio Meimige. Segunda derrota para los compostelanos que, tras vencer al Cidade de Ribeira en su último compromiso, caen ante el filial deportivista por un resultado de 0-2.

De inicio, Secho apostó por un once bastante serio con muchas caras nuevas. Álex Cobo ocupó la portería, mientras que Valín, Diego Rodríguez, Damián Noya y Aarón Martínez completaron la zaga. Mateo Arellano y el capitán Samu Rodríguez formaron el doble pivote y por delante el técnico sonense alineó una línea de tres mediapuntas: Pablo Porrúa, Cañizares y Antón Guisande. Maceira fue el elegido para la posición de ‘nueve’.

El partido arrancó con mucha igualdad con dos equipos que se tanteaban en los primeros compases. La esedé comenzó arriesgando en salida, lo que provocó la primera ocasión coruñesa tras una falta de entendimiento entre Cobo y Arellano. A pesar del ímpetu del filial deportivista, el Compos se mantuvo fiel a su idea y, tras una gran combinación de Samu y Maceira, los picheleiros gozaron de su primera oportunidad en los pies de Cañi. El ex del Villalbés remató alto un disparo desde fuera del área.

Pasado el primer cuarto de hora, la presión herculina obtuvo sus frutos y permitió a Bil abrir el marcador. El delantero blanquiazul aprovechó un fallo de Valín en salida de balón para poner el 0-1 con un disparo ajustado imposible para Cobo.

La respuesta santiaguesa no se hizo esperar. En una acción a balón parado, Damián Noya conectó un fuerte cabezazo que terminó en las manos de Alex, portero deportivista, lo que supuso el primer remate entre palos del Compostela. Los de Secho seguían intentándolo en busca del empate. De un gran pase de Samu, Porrúa gozó de la opción más clara para los de Secho. El extremo derecho remató al travesaño tras la asistencia del capitán picheleiro.

El Fabril se mantuvo firme ante las acometidas del conjunto de la capital gallega. Una vez más, el Compos libró la presión herculino para encontrar a Maceira que remató desviado a cinco minutos para el descanso.

Carrusel de cambios en el ecuador. Secho dio entrada al nuevo fichaje Adrián Armental, entre otros, y modificó el esquema en busca de dar más equilibrio al equipo. Las tres mediapuntas dieron paso a un trivote formado por Uzal, Samu y Goris, que dieron más solidez a la esedé. Del propio Goris nacería la primera ocasión compostelana. El centrocampista aprovechó la prolongación de Maceira en el área para conectar un disparo que se marchó ligeramente desviado.

A pesar de las buenas sensaciones iniciales, el Fabril volvió a apretar en la salida y dejó entrever las lagunas defensivas del Compos. Un error de Diego Uzal estuvo a punto de provocar el segundo gol del filial, pero Mateo Arellano apareció providencial al corte cuando Mane ya se preparaba para celebrar el tanto.

Con las sustituciones y la entrada de varios juveniles, el Fabril se apoderó del encuentro y contó con varias ocasiones para aumentar la diferencia. En el minuto 63, Luisao, con una gran arrancada individual, habilitó a Rubén que a placer hizo el segundo. La superioridad era patente y el filial coruñés ahogaba a un Compos que solo encontraba dificultades para mover el balón con fluidez.

Los jugadores herculinos combinaban y encontraban los huecos. Graumann salvó el tercero con un pie providencial cuando los atacantes blanquiazules se relamían en el segundo palo. Con la misma fórmula, el Fabril encontró el espacio en las bandas compostelanistas y Luisao volvió a romper para dejar a Rubén a placer, pero, esta vez, no acertaría a rematar.

Finalmente, el Compostela cerró su tercer amistoso de pretemporada con una derrota por 0-2 ante el Deportivo Fabril. Los de Secho continúan las probaturas de cara al inicio del campeonato de liga. El próximo compromiso de los picheleiros tendrá lugar el próximo miércoles 13 de agosto en Portonovo (18.00 horas) ante el Coruxo FC de Roque González.