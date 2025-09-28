El Compos arranca un buen empate en la Illa de Arousa que lo deja como líder en solitario

El Compostela visitaba al Céltiga. Era de todos sabido que no se trataba de un encuentro fácil. Tocaba ponerse el mono de trabajo y sufrir. Y esas previsiones se cumplieron al pie de la letra.

Los santiagueses se marcaban como objetivo conservar el liderato después de sus tres victorias en las tres primeras jornadas de la competición liguera. No era tarea sencilla, pero al final los jugadores dirigidos por Secho cumplieron y arrancaron del campo Salvador Otero un valioso empate que les permite situarse al frente de la tabla en solitario después de la sorprendente derrota del Alondras en su feudo ante el Barco (0-2), lo que demuestra que en esta categoría no hay enemigo pequeño y que en cualquier momento se puede sufrir un traspié.

No pudo el Compostela pasar del empate ante el Céltiga en un encuentro en el que los locales se adelantaron en el marcador en la recta final de la primera mitad pero que Mateo, de penalti, empataba para los compostelanos en el inicio de una segunda parte en la que los santiagueses tuvieron más y mejores ocasiones que su rival para llevarse el partido.

Al Compostela le costó mucho entrar en el encuentro, en un inicio en el que no encontraba la fórmula de superar las líneas de presión que planteaba el Céltiga. Los isleños buscaban rápidas transiciones aprovechando la rapidez de Nico y Anxo en las bandas. Fueron ellos precisamente los protagonistas de la mejor ocasión hasta ese momento cuando un centro del primero era rematado en el corazón del área en el minuto 26, pero el balón se acabó marchando fuera por muy poco. Era la primera ocasión del encuentro.

El Compostela apenas había pasado de tímidos acercamientos a través de Armental, pero no era capaz de generar peligro y mucho menos de controlar el encuentro y, mientras, los locales iban creciendo poco a poco y cada vez llegaban con más peligro a las inmediaciones del área defendida por Álex Cobo.

Así, el Céltiga volvió a avisar con un balón que se ganó Adri Rodríguez para soltar un disparo desde la frontal que se fue lamiendo la cruceta. Fue el preludio del tanto de los locales.

No conseguía reaccionar el Compostela, que seguía encerrado en su área ante la presión de los isleños. Seguía insistiendo el Céltiga y al final en el minuto 36 Óscar Iglesias porfió por un balón en tres cuartos, se lo acabó llevando para dejársela a Adri Rodríguez quien, con un disparo desde la frontal, colocó el balón en la escuadra de la meta defendida por un Álex Cobo que nada pudo hacer para evitar el tanto. Un golazo..

El tanto dio aún más empuje al cuadro isleño, que pudo ampliar su ventaja tan solo dos minutos después en un disparo de Nico que Quico sacó bajo palos con Cobo ya batido.

En la recta final de la primera mitad el Compostela trató de responder, dio un paso hacia adelante y llegó su primera ocasión en un disparo de Diego Rodríguez que se fue demasiado cruzado.

El partido estaba ahora muy abierto y daba la sensación de que podía pasar cualquier cosa. Pudo llegar el segundo de los locales en un contragolpe de Álex Rodríguez, que probaba con un remate lejano que se envenenó tras tocar en Quico y obligó a Cobo a meter una buena mano. Y es que los rebotes parecían favorecer siempre a los locales.

Salió mucho mejor el Compostela tras el descanso, buscando la portería contraria para tratar de empatar el partido. Los santiagueses apretaban y nada más iniciarse la segunda mitad, un disparo de Mateo Arellano a saque de falta dio en la mano de uno de los hombres de la barrera y el árbitro no lo dudó y señaló un penalti que anotó el propio Mateo superando a Manu Táboas.

Con el 1-1 en el marcador el encuentro se abrió y los dos equipos comenzaron a pisar el área contraria. Primero probó fortuna el Céltiga, por mediación de Anxo, que tuvo dos ocasiones que desbarataron Pablo Crespo y Álex Cobo. La réplica la daba Guisande a la salida de un córner con un cabezazo que se iba rozando el larguero. Un disparo de Carlos López y un cabezazo de Quico, ambos atrapados por Manu Táboas, tampoco conseguían desnivelar la balanza y Charly no llegaba por poco a un balón alto colgado al área.

Poco a poco, las imprecisiones se iban adueñando del encuentro y los errores marcaron unos minutos en los que el partido se volvió loco. Aún así, el Compos todavía gozó de una ocasión en un cabezazo de Uzal que se marchó fuera en el minuto 89.

Ya en el tiempo de prolongación, Sobrido no llegó a un gran centro de Julio Rey. En el descuento, ninguno de los dos equipos gozó de ocasiones claras y el marcador no se movió para reflejar un empate definitivo que bien se pudo inclinar para un lado como para el otro..

