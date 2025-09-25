El colmillo del Real Murcia, a prueba ante un Algeciras vulnerable

El ritmo de la competición no da tregua a un Real Murcia que en el primer mes del campeonato ha tenido más ojos puestos en la enfermería que en el terreno de juego. El conjunto grana ha vuelto a perder a otro futbolista en una posición clave, al no poder contar con el central Antxon Jaso para las próximas semanas, aunque su lesión de rodilla sea finalmente de menor gravedad de la esperada, y debe sortear estos contratiempos a la vez que consigue añadir más puntos a su casillero de manera regular.

Si en las últimas temporadas se ha caracterizado en ser el rival más temido a domicilio en Primera Federación, liderando siempre esta estadística, los de Joseba Etxeberria han logrado obtener un escaso botín en sus primeras dos salidas de este curso al sumar tan solo un punto de seis posibles. La derrota ante el Marbella (1-2) y el empate ante el Atlético Madrileño (1-1), con el gol del filial rojiblanco en el último suspiro es el bagaje del Real Murcia hasta ahora lejos de Nueva Condomina, unos números que debe cambiar, puesto que su dinámica ante su público tampoco es muy prometedora, al lograr la victoria ante el Juventud Torremolinos (1-0), pero rescatando ‘in extremis’ un punto ante el Villarreal B en el encuentro que hasta ahora ha mostrado peores sensaciones en el primer mes de la competición (1-1).

Ante el Algeciras tiene la oportunidad de colocar el primer punto de inflexión de este accidentado arranque de curso. Y es que los de Etxeberria se enfrentan este domingo (18.15 horas, Movistar +) a un rival vulnerable en casa al no lograr la victoria en sus dos primeros encuentros. Ni ante el Marbella (0-0) ni Sabadell (1-2) logró vencer el cuadro gaditano en el Nuevo Mirador, por lo que intentará pescar el río revuelto de un Real Murcia que continúa buscando su identidad en este inicio de temporada en el que no ha podido contar con todas sus piezas al cien por cien.

Promoción del Algeciras para su afición

El Algeciras, por su parte, ha lanzado una promoción para que su estadio presente un buen ambiente y sea un factor clave en la búsqueda de esa primera victoria, ya que ha lanzado una promoción en la que sus abonados han podido adquirir una entrada adicional a la mitad de precio para presenciar el duelo ante los granas. Un encuentro en el que todas las miradas estarán puestas en el once que saque Joseba Etxeberria para paliar las ausencias con las que contará para este duelo, especialmente en una defensa en la que el entrenador vasco debe buscar soluciones a las bajas de Esteban Saveljich y Antxon Jaso, quienes han evitado pasar por el quirófano por las respectivas lesiones en sus rodillas, pero que estarán varias semanas de baja durante esta primera vuelta.

Sin acudir de momento al mercado, ya que el Real Murcia no puede incorporar a futbolistas sénior que se encuentren sin equipos al tener ocupadas estas fichas, aunque sí podría fichar a un jugador sub-23 que esté libre, el único central disponible es Alberto González. Por lo que deberá elegir a su acompañante en el eje de la zaga entre las opciones de Andrés López Carmona y el canterano Héctor Pérez, quien precisamente fue el que ingresó al terreno de juego en el partido ante el Villarreal B ante la baja de Jaso.

Las otras variantes son las de Antonio David y Sekou, que pueden desempeñar ese rol en caso de necesidad, pero sus perfiles pueden ser importantes para encontrar el equilibrio en un centro del campo en el que hasta ahora el Real Murcia no ha conseguido dar con la tecla para contar con un buen balance durante los partidos.

Vía: La Opinión de Murcia