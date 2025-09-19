Clavería, jugador del Zamora CF: "Fue un golpe de los que cuesta digerir pero estamos con la mejor predisposición"

El Zamora CF quiere y necesita centrarse en la Liga. La eliminación de la Copa RFEF fue un mazazo, pero ahora el equipo quiere mirar al campeonato casero y sumar un +3 ante el Arenteiro que permitiría paliar penas. “Lo bueno, si hay algo bueno después de una derrota, es que tenemos un partido cerca y desde ayer estamos con la mente en este encuentro. Estamos con la mejor predisposición, con ganas de que llegue y de competir”.

Así se expresó Pablo Clavería, admitiendo, no obstante, que la plantilla se quedó fastidiada tras perder en Orense. “Fue un golpe de los que cuesta digerir porque durante 80 minutos el equipo estuvo bien y los últimos diez, más allá de los factores externos, creo que pudimos hacer las cosas mejor”. Sin embargo, el rojiblanco recordó que hay que ser realistas y en Liga no se ha perdido y el equipo está bien, dispuesto a sumar un +3 este sábado ante Arenteiro.

Respecto al rival, sí tiene claro que será importante adaptarse al “contexto de partido, al campo y a ellos que son un rival incómodo, pero el equipo tiene esa capacidad”, concluyó Clavería que indicó estar bien en lo personal, alabando la competitividad que hay este curso en el vestuario.

Vía: La Opinión de Zamora