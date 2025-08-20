Chiki, en la ‘pole’ para ser el primer 9 del FC Cartagena del curso

De los tres delanteros que forman el Cartagena, es el que menos ruido ha hecho en su llegada. Alfredo Ortuño fue el primer 9 del club albinegro para la temporada 2025-2026, ya que tenía contrato. El delantero yeclano quiere una revancha, tras el discreto año pasado, y en el Cartagena se le tiene fe al ariete que tantas alegrías ha dado en el Cartagonova. Kevin Sánchez es el futbolista que más esperanza despierta en la afición cartagenerista por lo que ha ido demostrando en los minutos que ha tenido en la pretemporada y, sobre todo, lo que apunta y la confianza que le tiene su actual club, el Deportivo de La Coruña. Es un proyecto de delantero de Primera División en el futuro y está ante su gran oportunidad de dar un paso de gigante en su carrera.

Christian Borrego Isabel (Madrid, 5 de octubre de 1996), conocido en el mundo del fútbol por Chiki, fue el refuerzo que menos expectación despertó de primeras, pero que también se vio desde el primer momento con un fichaje interesante. Es cierto que su última temporada fue discreta en el Racing de Ferrol de Segunda División. El atacante ni tuvo continuidad ni encontró el gol, ya que solo pudo ver puerta en una ocasión.

En lo colectivo lleva dos años complicados con dos descensos consecutivos desde la Segunda División a la Primera Federación; el año anterior con el Alcorcón tampoco pudo evitar el descenso, pero hizo cuatro goles. La temporada anterior, en Primera Federación, sí que fue más decisivo con el cuadro madrileño y logrando un ascenso que quiere repetir en la ciudad trimilenaria.

Manolo Sánchez Breis, en la presentación del delantero madrileño, ya dijo que era un futbolista llamado a elevar el nivel medio de la plantilla, tanto por su juego como por su experiencia ya en la categoría.

El atacante confirmó en sus primeras palabras como albinegro que había declinado ofertas del fútbol profesional por el proyecto del Cartagena. Tanto el club como él vieron que era una oportunidad única y en la pretemporada ya está demostrando de lo que es capaz.

Solo o acompañado arriba

Javi Rey es un amante de la táctica y de las variantes que pueden existir dentro de un mismo sistema. Se puede jugar con un 4-2-3-1 o un 4-4-2 y que el mismo jugador pueda tener diferentes roles ocupando la misma posición. Chiki es un jugador ideal para Javi Rey, ya que se le ha visto en estos partidos de preparación junto a Ortuño en la posición de delantero centro, aprovechando el trabajo sucio del delantero yeclano, descargando el juego y llegando él desde zonas más atrasadas para hacer gol. Así marcó el tanto ante el Albacete, tras recibir un balón desde el perfil derecho y, llegando de cara a portería, definir a la perfección.

Chiki puede ser perfectamente la referencia única arriba del equipo o jugar con otro; en este caso sería Kevin Sánchez, pero ocupando el puesto de ‘9’. Chiki se siente igualmente cómodo arriba, aunque siempre acompañado, siempre en el interior y siempre en el lado derecho.

Su fácil adaptación a las ideas de Javi Rey, pese a no ser de los primeros jugadores en llegar al club, le ha colocado en una posición de privilegio de cara al choque en la primera jornada liguera ante el Antequera el domingo 31 de agosto a las 19:30. Todavía falta una semana y media para el inicio de la competición, pero Chiki está en la ‘pole’ para ser el encargado de hacer los goles en el primer partido oficial.