Cervera: «Era el primer partido y había que ganarlo»

El técnico del representativo, Álvaro Cervera, se mostró satisfecho con el resultado y la puesta en escena de los suyos en Guadalajara, si bien también detectó muchos aspectos por mejorar en jornadas venideras. «Era el primer partido y había que ganarlo», sintetizó el preparador de los blanquiazules, que vio el choque desde la grada por estar sancionado.

«No me esperaba nada en concreto de este partido porque hacía mucho que no jugábamos en esta categoría. No sabíamos qué Guadalajara nos íbamos a encontrar. Hemos empezado bien y eso nos ha dado tranquilidad; era el primer partido y había que ganarlo», adujo. A su juicio, la primera parte del Tenerife estuvo mucho mejor que la segunda, donde creyó que tendrían más facilidades para golpear al rival a la contra.

«Se supone que hay cierta diferencia entre ellos y nosotros; y quizá hayan salido al campo con un poco de respeto. En la primera mitad hemos estado bien y luego, sin hacer grandes cosas, nos han obligado a que nuestro portero apareciera. No hemos matado el partido y ellos lo han peleado hasta el final», describió el jefe de los insulares, quien apostó por jugar esta vez con dos delanteros. Eso sí, dejó entrever que no es una fórmula en la que vaya a perseverar.

«Que yo salga con dos puntas es complicado, y más cuando son parecidos. Hoy [por ayer] queríamos simplificar, de ahí la decisión sobre la alineación», apuntó sobre la coincidencia en el once de Jesús de Miguel y Enric Gallego. A renglón seguido, hizo hincapié en que, para muchos futbolistas del plantel, era el primer día que jugaban 90 minutos. «Y muchos han acabado cansados», reveló.

Por otro lado, se refirió al precario estado del césped. «Cuando vienes al campo y lo ves, no cambias la alineación, pero sí das algunas indicaciones al respecto a los jugadores. El campo no estaba bien, pero fue igual de malo para los dos», explicitó el míster.

También se refirió a la limitación de 20 futbolistas por desplazamiento que se ha acordado con la dirección del club. «Tenemos una plantilla de jugadores finos, con cierta calidad, pero también a otros de mucha fortaleza que nos van a valer. Lo de traer solo 20 jugadores a los partidos fuera de casa le viene bien al club y haremos ese esfuerzo. Si no hay lesionados, se quedarán siete fuera de la lista», comentó. Para este partido, se quedaron sin viajar algunos de los nuevos fichajes. En cambio, sí debutó Nacho Gil, a quien vio incómodo a pierna cambiada. Lo mismo que al canterano Dani Fernández, autor del primer gol de la temporada. «Porque les gusta tener la pelota y conducir», matizó. «A mí no me gusta jugar con las bandas a pie cambiado, pero hoy [por ayer] tenía que ser así», sugirió. De paso, dejó entrever su disconformidad con una filigrana de Fernández: «Sin esas ruletas que hace, sería mejor futbolista».

Otro registro

Justamente ayer, Álvaro Cervera se convertía en el primer entrenador de la historia blanquiazul en dirigir al representativo en cinco campañas diferentes, en su caso divididas en dos etapas. En la primera de ellas, estuvo al frente de las operaciones desde 2012; y la segunda comenzó el curso pasado cuando reemplazó a Pepe Mel.