Cervera: «Las dos porterías han sido nuestras»

Satisfacción plena en el discurso de Álvaro Cervera y un aviso ante las jornadas que vienen: «Lo que sale bien, no lo vamos a cambiar», apuntó el entrenador, quien incidió por segunda semana consecutiva en su apuesta por dos delanteros. Los dos anotaron: Jesús de Miguel y Enric Gallego, que cerró la cuenta de los blanquiazules.

«Estoy contento por el partido y por el resultado, pero en el momento clave es verdad que hemos tenido un poco de suerte. Nos hemos puesto 1-0 cuando ellos estaban más cómodos que nosotros en el campo; luego ya la cosa ha ido cambiado y los jugadores han ido entendiendo mejor el partido», relató el jefe del banquillo local.

«Ellos han jugado un buen encuentro y nos han generado situaciones complicadas. Eso sí, las porterías han sido nuestras», reivindicó el técnico, quien consideró justo el resultado final. A renglón seguido, se le preguntó por su alineación y la decisión de mantener inalterada la delantera que ya funcionó en Guadalajara.

«A veces en la vida hay que cambiar de opinión; yo casi nunca he jugado con dos puntas de estas características. Desde que llegamos, hemos ido analizando y hemos visto que así somos más peligrosos. No quizá tan vistosos, pero es que el equipo contrario sufre mucho cuando jugamos de esta manera», comentó. En este sentido, dejó entrever que Demi y Gallego seguirán jugando juntos muchas más veces: «Se entienden perfectamente y hacen trabajar mucho al equipo contrario. En la balanza, salimos ganando con ellos», reseñó.

A título individual también hubo elogios superlativos para un jugador más, Nacho Gil. «Nos está sorprendiendo a todos. Sabíamos quién era y todo el mundo hablaba bien de él, pero nos está agradando mucho. Juega bien, además trabaja y no es el típico que se esconde sin la pelota», indicó Cervera. Por otro lado, explicó los cambios. «Sí sabía que tenía que meter algo de velocidad con Noel porque Alasan estaba cansado», explicitó. Y sugirió que espera mucho de Javi Pérez, que tuvo un estreno testimonial.

El entrenador también puso el acento en el cerrojo que ha aplicado el cancerbero Dani Martín a su propio marco. Una semana más, la portería del Tenerife se quedó virgen tras los 90 minutos frente al Mérida. «Me tienen satisfecho las dos cosas: no encajar y hacer goles. Este rival no nos ha generado peligro y el portero no ha tenido que intervenir, pero sí que ha habido situaciones en las que lo hemos pasado mal», aseveró el míster, quien observó bien plantado al Mérida, que se vio muy condicionado por el tempranero primer tanto del representativo.

El mensaje de Beltrán

El entrenador de los visitantes, Fran Beltrán, dejó un mensaje muy nítido a su paso por la sala de prensa del Heliodoro. «Ha sido un partido excepcional porque hemos jugado ante un equipazo que sería capaz de ganar partidos sin dar un solo pase; tiene futbolistas propios de otra categoría y su calidad les define, como ha demostrado De Miguel», dijo tras felicitar al Tenerife por su triunfo de anoche. También manifestó que al representativo probablemente le quedan «solo 36 partidos más» en Primera RFEF.