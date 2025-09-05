Cervera: "La plantilla quedó como quedó, estoy contento"

El Tenerife se encamina hacia su estreno en el Heliodoro Rodríguez López, en la recién iniciada temporada en Primera RFEF, después de iniciar la competición con un triunfo en Guadalajara y dar por finalizada su intervención en la ventana de fichajes con 15 altas y la decisión de no inscribir a una de ellas, Facundo Agüero, por no disponer de plazas suficientes para mayores de 23 años. En la víspera del partido ante el Mérida, Álvaro Cervera ofreció un balance de las novedades de los últimos días. Entre ellas, las relacionadas con un mercado de verano que echó el cierre el pasado lunes. «La plantilla quedó como quedó y estoy contento», afirmó el entrenador antes de entrar en algunos detalles.

Una charla pendiente con Maikel

Por ejemplo, en la presencia en el grupo de Maikel Mesa, un futbolista que manejó alguna opción de cambiar de equipo a última hora y que prefirió quedarse. Cervera aclaró que sí cuenta con el lagunero. «Si no quisiera que estuviera aquí, lo habría dicho desde el primer día», aseguró. «También se lo habría comentado a él, pero eso no pasó», continuó Cervera sin pasar por alto que «al final tuvo una opción de ir a otro sitio, pero se quedó y ya está», resumió Álvaro, que tiene una charla pendiente con Maikel. «No he hablado con él, pero lo haré», confirmó. «Hay que hacer las cosas con naturalidad y no forzarlas. El día menos pensado, hablaré con él, pero la relación que tenemos es perfecta, normal, como lo ha sido desde que llegué; en ningún momento ni mejor ni peor», explicó el entrenador.

El futuro de Agüero

¿Y Facundo Agüero? Cervera contó que el central argentino sigue ejercitándose con el grupo a pesar de no poder participar en la competición. El técnico se mostró partidario de que se desbloquee la «mejor solución» para el deportista y para el club, aunque apuntó que desconoce qué medida se podría tomar para que así sea. «Seguramente, para Agüero está siendo una situación difícil, y para el club también lo es. Habría que buscar la mejor solución para las dos partes, pero realmente no sé cuál podría ser, si esperar a diciembre para que tenga ficha aquí o salir antes a un mercado que se cierre más tarde», planteó Álvaro.

Ganar es la prioridad

Con Maikel y sin Facundo, y tras el 0-2 en Guadajalara, Cervera comentó que el Tenerife tiene «margen de mejora, como cualquier equipo». En particular, indicó que gran parte de esa evolución dependerá del estado físico de los jugadores que se unieron a la pretemporada más tarde que sus compañeros. «En cuanto al juego, hay cosas que se irán viendo. Y no es que las estemos haciendo mal, sino que hay automatismos que irán saliendo», señaló poniendo por delante la necesidad de ganar, sobre todo en una fase inicial en la que las piezas no han terminado de encajar. «Normalmente se hacen los análisis fijándose en el Tenerife, y nosotros lo hacemos mirando a nuestro equipo y al contrario», advirtió a modo de introducción. «Queremos jugar de una manera, pero el rival te conoce y no quiere que juegues de esa manera. Buscamos la manera de ganar. No pienso en la manera de jugar, sino en la de ganar, y sé que para ganar hay que jugar lo mejor posible. Pero con el desenlace de ganar. A partir de ahí, pienso en el juego. Pero muy pocas veces salen las cosas como queremos. Salen algunas sueltas. Cuando pasen las jornadas, sí se irán repitiendo, pero ahora no es así y lo que hay que hacer es ir a ganar», reflexionó.

El partido con el Mérida

El técnico tratará de aplicar esa fórmula en el encuentro de la segunda jornada ante el Mérida, un adversario que, por su nivel y sus aspiraciones, podría medir la madurez del nuevo Tenerife. «Va a ser un partido complicado», alertó Cervera. «Es un equipo atrevido», añadió. «Habrá partidos que se despejarán desde el principio, pero la mayoría serán complicados», continuó. «Parece que en Guadalajara ganamos con facilidad, pero los partidos se complican porque los rivales compiten bien. Y nosotros tenemos jugadores nuevos que están aprendiendo cómo queremos jugar y ganar», detalló.

Aunque ha podido ver «poco» en acción al Mérida, sabe que la temporada pasada se quedó a las puertas de la final de la promoción de ascenso y que «ha fichado bien» para intentar repetir. «¿Cómo se le gana?Jugando bien, cometiendo pocos errores y aprovechando los suyos», simplificó.

Sentido de responsabilidad

A pocas horas del reencuentro del Tenerife con el Heliodoro y con la afición, Álvaro quiso agradecer el apoyo recibido incluso en la temporada del descenso a Primera RFEF. «Hay mucha confianza detrás de este equipo y de este proyecto, y sentimos mucha responsabilidad», reconoció. «La gente piensa que este equipo va a estar muy arriba y dará alegrías, y nosotros vamos a intentar que sea así. Este respaldo no puede quedarse en nada», concluyó Cervera.