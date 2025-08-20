Cervera mantiene la duda sobre Aitor Sanz a 11 días del estreno

El CD Tenerife afronta su última semana de ensayos con una duda relevante en su sala de máquinas. Tiene que ver con el concurso de Aitor Sanz, primer capitán y hombre casi indispensable para el cuadro técnico de los insulares, que tuvo que apartarse del grupo en la semana del segundo amistoso contra Las Palmas. Hasta la fecha, todavía no ha reaparecido.

Tras jugar el primero de los derbis del verano y dejar buena impronta en el césped de Los Cuartos, –ese día jugó a la vera de Juanjo Sánchez–, Aitor recogió en primera persona el trofeo de manos del alcalde de La Orotava. Pocos días después, desapareció. Unas molestias en los isquotibiales le dejaron sin ir a Gran Canaria para el partido matinal de Barranco Seco y también le apartaron de la tradicional prueba contra el Marino en el Antonio Domínguez. A once días del estreno liguero, impera un moderado optimismo de puertas adentro.

«Yo creo que sí», apuntó Felipe Miñambres en su última comparecencia pública cuando se le preguntó por la presencia de Aitor en Guadalajara (31 de agosto, 18:15 horas). «Estuve hablando con él después del partido contra el Marino y somos optimistas; el propósito es que no haya ninguna recaída», adujo. Por lo pronto, es seguro que Cervera le reservará este sábado y la idea es que no tenga minutos en el triangular que cerrará el periodo de pruebas contra el Atlético Paso y el Mensajero. De hecho, Sanz podría quedarse en la Isla y descansar.

«La idea es que no note de aquí al inicio liguero. Vamos a ver, pero esperamos contar con él», sugirió Felipe. Sea como fuere, el capitán está llamado a tener un papel preeminente tanto en las alineaciones como en el proyecto. Tras renovar su contrato por una temporada más, cuando debute ya serán 13 las que haya vestido la blanquiazul, igualando así a Toño Hernández y a Alberto Molina. En todo caso, su parcela en el campo está bien cubierta. Para el mediocampo ha venido Juanjo Sánchez del Mérida y Josep Calavera del Castellón. Además, está inscrito uno de los nombres propios del verano, Fabricio Assís, que llegó fuera de forma pero ya está poniéndose al nivel de sus compañeros. Después de muchas dudas en torno a su rol en el nuevo Tenerife, Cervera le dio un importante espaldarazo con sus últimas declaraciones.

Además, se le abre la puerta al futbolista andaluz Alberto Ulloa. Aunque vino con ficha en el filial, Miñambres le destacó ayer como un refuerzo importante y significó que su incorporación fue «de las más difíciles porque había una gran competencia». El flamante jugador blanquiazul vino del filial del Granada cuando ya estaba prácticamente apalabrada su continuidad en el cuadro nazarí. Ahora, las buenas sensaciones que ha desprendido en pretemporada –fue titular ante el Marino– multiplican sus opciones de estar en Guadalajara.

La doble cita del sábado, con el Tenerife como protagonista de los primeros dos encuentros del triangular, no permitirá extraer grandes conclusiones del resultado. Pero sí de las combinaciones que elija el cuadro técnico blanquiazul en las distintas parcelas del campo para adivinar sus intenciones con vistas al debut. Ya han corroborado los amistosos anteriores que estos ensayos no son inocuos. Por lo pronto, han valido para ratificar a Gabri de Vuyst como segundo portero, afianzar la continuidad de Alassan –falta anunciar su renovación– y dar galones a Fran Sabina.