CD Tenerife - Zamora CF: Primera y honrosa derrota del Zamora CF de Sabas en Primera RFEF esta temporada

El Zamora CF sufrió su primera derrota de la temporada a manos del CD Tenerife que, en el gran duelo de la jornada, aprovechó para impoenrse por 3-1 en un partido marcado por la temprana expulsión de Athuman y que estuvo equilibrado hasta los compases finales. Instantes en los que la falta de energía de los visitantes facilitaron la tarea al líder, que firma con este marcador el mejor inicio histórico desde que se inauguró la categoría.

No se habían cumplido tres minutos de partido cuando el plan de juego del Zamora CF, con Mario García y Merchán como novedades en el once, se torció. Un balón a la espalda dejaba a Enric Gallego solo frente a Fermín y Athuman, en su intento por achicar espacios, tocó al delantero que chutó a portería y se encontró con la manopla del meta. Una acción que hizo al técnico Cervera pedir el challenge y, tras la revisión arbitral, dio lugar a sanción.

Athuman veía la roja y dejaba a su equipo con diez, además de dar lugar a un penalti que podría poner a los suyos por debajo en el marcador. Por fortuna, Fermín adivinó el lanzamiento de Enric y atajó abajo a su izquierda para dar vida a los de Sabas en el Heliodoro Rodríguez.

A partir de la expulsión, el partido estuvo en botas del líder. Fueron los locales quienes tuvieron el cuero más tiempo en sus botas y trataron de generar más ocasiones. Sin embargo, y pese a poner a prueba de forma contínua a la defensa rojiblanca, el Zamora CF no renunció a ir a buscar arriba a su rival y crear peligro en área de Dani.

Es cierto que el equipo de Sabas, que tuvo la primera del partido al minuto de juego con un tiro de Eslava que tropezó en un rival, tuvo principalmente sus opciones a balón parado. Sin embargo, tampoco sufrió demasiado pese a perder a un central y tener que realizar un cambio temprano, prescindiendo de Loren para dar entrada a Luismi.

El Zamora CF, valiente y con un descomunal trabajo de sus hombres en la ofensiva, fue capaz de acumular casi las mismas opciones que su rival pese a dejar muchos espacios a su espalda. Y, siempre que el peligro rondó su arco, Fermín apareció para evitar cualquier problema. Sin embargo, el gran despliegue rojiblanco acabó dejándose notar y cuando transcurrían los últimos minutos del primer acto, el líder batió el arco del equipo de Sabas.

El gol llegó en el descuento, en un error de Erik Ruiz, que se complicó y no despejó. El cuero fue aprovechado por la banda derecha isleña, poniendo un servicio al corazón del área que Enric envió a la red adelantándose en el primer palo a Fermín y Luismi Luengo.

El duro golpe del 1-0 no afectó sobre el Zamora CF como no lo hizo anteriormente la expulsión. De hecho, arrancó mucho mejor que su rival y tuvo oportunidad de igualar fuerzas con el líder en una fea patada del recién ingresado León sobre Eslava. Sabas porfió en el Challenge, pero el colegiado no apreció sanción. Eso sí, ese lance impulsó al bloque visitante para seguir "mordiendo" en campo rival a un CD Tenerife sorprendido.

En pleno desconcierto, emergió la figura de Rufo que trató de llevar peligro al área rival y el argentino acabó consiguiendo su propósito cuando en el minuto 53 una acción del lateral acabó en un centro muy pasado. El cuero fue recogido por Márquez, cuyo control llevó la pelota a pies de Merchán en el borde del área. Allí, desde la media luna y sin apenas girarse, el lateral sacó un trallazo a la escuadra que puso el 1-1.

El gol era un gran premio al trabajo del equipo de Sabas que, según fue pasando el tiempo, fue echándose atrás para defender lo conseguido en feudo del líder. Sin embargo, esa apuesta y el lógico cansancio terminó por dar el control de juego a un CD Tenerife que fue poniendo cerco a la meta zamorana hasta que logró volver a batir a Fermín. Esta vez en el minuto 82, con un disparo desde el interior del área que atajó el cancerbero y cuyo rechace quedó suelto para que De Miguel firmara su séptimo tanto liguero libre de marca. Un duro mazazo para el bloque rojiblanco, que había hecho todo para puntuar con un hombre menos y preparaba cambios para asegurar el punto.

Con el 2-1, Sabas quemó las naves y dio entrada a Álvaro Romero, Sancho y Farrel, pero el cronómetro no daba tregua y el líder se veía ya fuera de peligro tras dejas atrás su mal comienzo de segunda mitad. De hecho, el CD Tenerife no encontró demasiados problemas para seguir generando ocasiones y certificar el mejor comienzo histórico de un equipo en Primera RFEF con un último tanto firmado por Nacho Gil con un gran disparo al primer palo en los últimos segundos.

Primera derrota de la temporada del equipo de Juan Sabas, que desde luego hizo méritos para no volver de vacío de un partido en el que peleó en inferioridad de condiciones prácticamente desde el comienzo.

