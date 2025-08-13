El CD Tenerife sondea la opción Noel López para el ataque

Contactos e interés muy real por Noel López. La dirección deportiva del representativo sondea la posibilidad de hacerse con los servicios del futbolista del Real Madrid, de 22 años y con pasado reciente en Deportivo de La Coruña y Osasuna. Eso sí, la condición que habría puesto Manu Guill en la apertura de las negociaciones es que fuera en propiedad, de modo que el de Sillera podría firmar un contrato plurianual, como han hecho la mayoría de fichajes suscritos por la entidad insular.

El club cerraría así la delantera, en la que ya figuran Jesús de Miguel y Enric Gallego, ambos muy del agrado de Álvaro Cervera. En cuanto a Noel, pasó por varios filiales del Dépor antes de ser traspasado al Madrid. En la factoría merengue coincidió con otros jugadores canarios, tales como Nico Paz o Asencio. Su última experiencia ha sido justamente en la misma categoría del Tenerife, la Primera RFEF, donde contabilizó 16 comparecencias ligueras con el Osasuna Promesas y anotó un gol.

Como anécdota que pudiera resultar una señal, López empezó a seguir este miércoles al representativo en su perfil de Instagram. Desde el Tenerife sí confirman la voluntad de cerrar de forma inminente una incorporación con ficha Sub 23, pero sin dar más detalles que sí podrían llegar hoy en la presentación oficial de Álvaro González y Cris Montes. Será entonces cuando vuelva a tomar la palabra Manu Guill, quien aprovechará la coyuntura para clarificar determinadas situaciones a solo dos semanas y media del debut liguero en Guadalajara.

Noel López tiene contrato en vigor con el Madrid hasta 2026. Así pues, si finalmente la operación se concretase en propiedad, sería siempre con un acuerdo previo para su definitiva desvinculación del equipo del Bernabéu.