El CD Tenerife en Pontevedra: la derrota en Pasarón entre celebración y pasillo

La penúltima derrota del CD Tenerife en el viejo Pasarón, remodelado a partir de 2006, dejó el recuerdo de una derrota atenuada por la conquista en la jornada anterior del ascenso a Segunda División en la temporada 86/87. Con la celebración todavía resonando, el equipo entrenado por Martín Marrero se presentó en el campo del Pontevedra dispuesto a amarrar un objetivo accesorio, el del campeonato del grupo único de Segunda B.

Los blanquiazules no pudieron sumar. Perdieron por 3-1 ante un rival que ya no tenía nada en juego. Pero no se conformaron con subir de categoría como segundos en la tabla por detrás del Lleida. En el duelo definitivo, celebrado en el Heliodoro Rodríguez López con el pasillo previo realizado por los jugadores del Mallorca Atlético, el representativo puso las cosas en su sitio. Superó por 5-1 al filial balear y aprovechó el pinchazo del conjunto ilerdense para ser campeón.

Subir como primero

En la única vez que pudo escapar de Segunda B al primer intento, el Tenerife cruzó la meta el 31 de mayo de 1987 gracias a una victoria en casa ante el Sanse –ahora Real Sociedad B–. Desataron la fiesta, como goleadores, Julio Suárez (2), Víctor Celso (2) y Lope Acosta. Con el impulso de la recién llegada al club Alternativa Azul y Blanca, liderada por Javier Pérez, el Tenerife alcanzó un éxito forjado a golpe de regularidad –solo cuatro derrotas, incluyendo la de Pasarón, que fue posterior al ascenso–. Pero todavía podía mejorar el resultado quedándose con el primer puesto de la tabla en una Segunda B en la que subían los cuatro mejores –también Lleida, Granada y Real Burgos–. Con solo dos jornadas para el cierre, el equipo blanquiazul iba a depender de sí mismo en las citas con el Pontevedra, en Pasarón, y el Mallorca B en casa. Un punto de cuatro posibles –se premiaban los triunfos con dos–, iba a ser suficiente. Pero el primer acercamiento no fue satisfactorio.

Ante el conjunto preparado por Fernando Castro Santos –el mismo que dirigió al Tenerife en la temporada 1999/2000–, los isleños acusaron una inusual fragilidad defensiva, probablemente provocada por la descompresión de ser un equipo ascendido a Segunda. El arbitraje tampoco ayudó.

Marrero se decantó por una alineación formada por Peio Aguirreoa, José Ramón, Toño Hernández, Quique Medina, Pedro Martín, Salvador Mesa, Tata, David Amaral, Víctor Celso, Julio Suárez y Chalo. Chalo y Quico de Diego participaron como suplentes.

La actuación del árbitro

Los goles tardaron en llegar en el irregular terreno de Pasarón. Collazo anotó el 1-0 en el minuto 69 y Tata empató en el 74, tras un pase de David Amaral. Poco después, en el 77’, el árbitro Esteban Díaz castigó con un penalti una caída en el área de Guisande por una supuesta falta de Quique, que reaccionó con una protesta que le costó la expulsión con roja directa. Núñez aprovechó para poner el 2-1. El Pontevedra sacó rédito de su superioridad numérica y sentenció en el 87’ con un contragolpe resuelto por Prieto. Al final, un 3-1 que obligó al Tenerife a jugarse el campeonato en la última jornada.

Antes de salir de Pasarón, Martín Marrero compartió su malestar por la actuación del árbitro. «Fue muy listo», dijo en rueda de prensa. «Pitó faltas intrascendentes a favor nuestro y nos dio la puntilla con un penalti bastante discutible», añadió sin «restar méritos» al Pontevedra por su rendimiento.

Goleada al Mallorca Atlético

«Teníamos que puntuar en Pontevedra para asegurar matemáticamente el liderato, y ahora resulta que en la última jornada podemos perder ese título que hemos venido mereciendo a lo largo de toda la Liga», comentó Martín, dejando claro que el Tenerife iba a tomarse muy en serio el reto de ser campeón de Segunda B. La confirmación llegó el 14 de junio de 1987, en la parada número 42 del calendario y con la aparentemente débil oposición de un Mallorca Atlético descendido. Víctor encarriló pronto un cómodo triunfo convertido en goleada gracias a los aciertos de Pedro Martín, Julio Suárez, Salvador Mesa y el propio Víctor (5-1). Junto a los anotadores, intervinieron en el partido Aguirreoa, Bernard, Toño, José Ramón, Isidro García, David Amaral, Lope Acosta, Luis y Quico de Diego. Así, cumpliendo los pronósticos, el Tenerife pasó del leve pinchazo en Pasarón al pasillo en el Heliodoro.