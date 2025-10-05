CD Tenerife: Nacho Gil se suma al club de los goleadores que repiten

El CD Tenerife es el equipo de la categoría que mejor reparte el gol. Tiene hasta siete realizadores distintos –los mismos que el Atlético Sanluqueño, del otro grupo– y sus realizadores se desenvuelven en todas las líneas (defensa, mediocampo y delantera). El sábado ante el Zamora, en su partido más difícil, fueron protagonistas con sus aciertos tres futbolistas del representativo que ya habían abierto su particular casillero anotador:Jesús de Miguel, cuyo idilio con el gol parece no tener fin;Enric Gallego, que marró un penalti y luego se redimió con un tanto que celebró con furia;y Nacho Gil, que se convierte en el tercero de los jugadores del representativo en haber marcado más de un gol en esta campaña.

La nómina de artilleros insulares la completan dos defensas como Álvaro González o Landázuri;un mediocampista con perfil ofensivo como Maikel Mesa;y un delantero de la cantera, Dani Fernández, que fue el primero de los blanquiazules en ver puerta en esta liga tan prolífica. Cuando comenzó la pretemporada nadie podía presagiar estos números relucientes, como tampoco que aparecieran tantas fuentes goleadoras diferentes. Y eso que aún tienen el rol de suplentes hombres como Noel López, que aporta cada vez que aparece y ya lleva seis partidos jugados desde el banquillo;o Cris Montes, que todavía no ha disfrutado de la cuota de minutos que ansía. Por no hablar de Fran Sabina, la gran sensación del verano y con una participación testimonial en estas seis jornadas iniciales, en las que ha jugado solo un minuto.

Respecto a la pegada y acierto del plantel habló ayer Nacho Gil, el hombre que cerró la cuenta frente al Zamora. Lo hizo con alegría, pero también con prudencia y con la sensación de que el grupo ha de extraer conclusiones y aprendizaje de la sufrida última victoria en el Heliodoro. «Ojalá que todos los partidos que no sean buenos acaben así», sugirió. «Pero no nos podemos descuidar:ellos con uno menos hicieron un trabajo increíble y tuvieron piernas para generarnos complicaciones hasta el final. Es que aquí nadie te va a regalar nadie», apuntó.

«Aunque hayamos empezado bien, esto no asegura nada. El sábado nos dimos cuenta de que tenemos que dar un paso adelante;si queremos conseguir el objetivo, es lo que tenemos que hacer», advierte el jugador proveniente del fútbol griego.

Su mensaje

Gil reparte elogios a los demás y también se exige lo máximo cuando habla de su propio rendimiento. «ADemi se le caen los goles, pero también hay que destacar a Enric. No tenemos solo dos grandísimos delanteros, es que luego sale Noel y lo hace bien; o Cris, que viene de no tener minutos y pudo hacer un golazo y sumarse. Toda la plantilla está haciendo un trabajo enorme», apunta. En esta dirección, señala también los méritos de los dirigentes blanquiazules: «Se ha hecho una labor realmente buena en la dirección deportiva;no se ha fichado solo a buenos jugadores, sino se ha conformado un buen grupo».

En cuanto al reparto de la faceta anotadora y al hecho de que sus máximos goleadores vean portería con cierta facilidad, cree Gil que «lo importante» está en el rendimiento colectivo. «Seguimos sin perder, pero sí tenemos que mejorar nuestras prestaciones y que este tipo de partidos como el del sábado no se compliquen tanto. Debemos ser más dominadores del juego. Ya no digo arrollar, pero sí tener la sensación de tranquilidad sobre el terreno de juego», admite. «Está saliendo todo rodado. Yen cuanto a mis números, si soy un sincero, quería dar un paso más. Nunca había sido un futbolista de grandes números y siempre pensé que podría dar más, como así estoy demostrando. Pero lo vital es y va a seguir siendo el Tenerife», dice. Palabra de bigoleador. n

