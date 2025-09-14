El CD Tenerife logra lo que ningún otro equipo de Primera RFEF

El inicio soñado, el amanacer perfecto. El CD Tenerife confirma aquellos pronósticos que le situaban como claro favorito para el ascenso directo y canjea todos sus partidos por triunfos. De momento, es el único de los 40 equipos de los dos grupos de la Primera RFEF que mantiene el pleno. Nueve puntos de nueve, como ya logró el representativo de la mano de Álvaro Cervera en la campaña de su último ascenso a Segunda División. Entonces, fueron hasta cuatro las victorias seguidas.

El camino de rosas para los blanquiazules comenzó en el estreno en Guadalajara, con portería a cero y dos goles de distinta tipología. La racha siguió con una plácida goleada al Mérida en el Rodríguez López, también sin encajar; y el tercer capítulo de este inmaculado comienzo lo firmó el grupo insular este domingo en el campo del Pasarón, históricamente complicado y donde el Pontevedra no perdía desde octubre del año pasado.

En la nueva exhibición de músculo a cargo del representativo tuvo un papel estelar Jesús de Miguel, que suma dos asistencias y tres dianas desde su aterrizaje en el Tenerife. En la misma semana que había sido proclamado MVP de la segunda jornada liguera y autor del mejor gol de la misma, el madrileño siguió con su estrecha relación con el acierto e hizo traca también en Galicia.

Lo que nadie más

En el grupo del Tenerife, nadie sigue la cadencia de los blanquiazules. Y además, se despeñó ayer el otro equipo llamado a pugnar por el ascenso directo, el Real Madrid Castilla (cayó 1-0 ante el Bilbao Athletic). En la otra división, el Ibiza es líder con siete puntos de nueve.

Mención aparte merece la altísima fiabilidad defensiva del Tenerife. Dani Martín no ha recogido balones de su propio marco en ninguno de los compromisos disputados, todos ellos con el arquero titular bajo palos. En esta oportunidad, tuvo que auxiliarle David Rodríguez, que salvó bajo palos una clarísima ocasión para el local Selma. De momento, el portal blanquiazul sigue a buen recaudo. Y el balance es pluscuamperfecto: siete tantos a favor, ninguno en contra.