El CD Tenerife debuta en casa: entra en escena la influencia del ‘factor Heliodoro’

El estadio cerró sus puertas para el público el pasado 25 de mayo, en un hasta pronto al fútbol profesional y una derrota ante el Real Oviedo. Este sábado (20:30) vuelve a abrir para recibir a una afición abonada a la fidelidad en la categoría que sea –unos 13 mil abonados– y a un Tenerife con el mismo entrenador, Álvaro Cervera, y con rostros conocidos como los de Aitor, David, Maikel o Enric, pero muy cambiado en líneas generales por la necesaria renovación que experimentó este verano.

Si el 'factor Heliodoro' fue la principal fuente de energía y de puntos en otras campañas para el Tenerife, ahora, en el inicio del camino que conduce al único objetivo del ascenso a Segunda, debería aumentar su utilidad. Y por algo se empieza. Después del tranquilizador triunfo en Guadalajara (0-2), correspondiente a la jornada inaugural, el representativo se estrena en casa recibiendo a uno de los equipos llamados a formar parte de su competencia, un Mérida que también arrancó con una victoria, en su caso, ante el Barakaldo (1-0).

"Será complicado", avisó Cervera para que se tenga en cuenta que el Tenerife no se paseará en Primera RFEF, ni fuera ni en campo propio, y menos contra rivales que ya saben de qué va la cosa, como un Mérida que en el curso anterior se quedó a un paso de disputar la final del playoff de ascenso.

Juanjo, contra su anterior equipo

Vivió esa eliminatoria como jugador del conjunto extremeño uno de los fichajes del club blanquiazul, el mediocentro Juanjo Sánchez, que fue elegido por la propia Primera RFEF el mejor futbolista de los 20 partidos disputados el pasado fin de semana en los dos grupos.

El sevillano parte como titular en el medio, junto a Aitor, que se adentra en su decimotercera temporada en el Tenerife. Se supone que Cervera modificará poco o nada otras líneas del once en comparación con el del debut, pero tampoco está claro que vaya a calcarlo este sábado. Entre otras cosas, por la duda que tiene con Marc Mateu por un esguince que sufrió el valenciano esta semana. Si no es él, será Zoilo el que ocupe el lateral izquierdo.

Alassan y Nacho, disponibles

Para el bloque de ataque, el técnico tendrá más alternativas. Por ejemplo, recupera a Alassan, que iba a jugar de inicio en el Pedro Escartín y se quedó en la Isla por un golpe del que ya está recuperado.

Otra cuestión será la combinación que elija. Ya ha reconocido que no siempre hará coincidir a dos nueves, como en Guadalajara. Si no repiten de entrada Enric y De Miguel, participará un jugador que ejerza de segundo delantero o volante ofensivo. Maikel encajaría.

El que tendrá que esperar un poco, al menos para participar de entrada, será el último en llegar, Javi Pérez. Cervera avanzó que podría tener minutos, pero no como titular.

Y en las bandas, si Alassan se mantiene como principal opción por la derecha, tendrá su espacio, mientras que Nacho Gil –goleador en Guadalajara después de Dani– podría entrar de nuevo en el equipo, liberado de las molestias que le obligaron a pedir el cambio ese día.

Enfrente, sin renunciar a nada porque son dos equipos «de la misma categoría», como recordó el técnico Fran Beltrán, un Mérida que recupera a Domínguez y que tuvo en la enfermería a Solar.