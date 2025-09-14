El CD Tenerife continúa en 'modo ganador': 0-2 en Pasarón

Tres jornadas, nueve puntos y siete goles a favor y ninguno en contra para un líder destacado. El Tenerife avanza por la Primera RFEF en 'modo ganador'. Como si fuera fácil, como si no le hubiera costado adaptarse a la categoría ni asumir su papel de favorito. Al igual que en su anterior salida, a Guadalajara, se impuso a otro ascendido, el Pontevedra, siendo más práctico que brillante. Volvió a hacer lo que debía, vencer, que es lo que contaba. Sumar y seguir para agrandar el pleno. La cuestión es que dure. En Pasarón aplicó una receta similar a las ya vistas en esos dos encuentros y también en el 3-0 al Mérida, superioridad en las dos áreas, fiabilidad defensiva y contundencia en ataque, una pegada que tuvo otra vez a Jesús de Miguel como protagonista. El 9 blanquiazul firmó el 0-1 y participó en la obtención del segundo, obra de Landázuri, para garantizar el triunfo.

El Tenerife exprimió una vez más su eficacia en el área contraria para sacar el partido de la caja, para llevarlo a su terreno. Tuvo que esperar al minuto 29, pero seguramente ya contaba con ello, con tener que armarse de paciencia para domar a un rival ordenado y afilado en la presión, un Pontevedra que incluso mereció adelantarse, pero que no tuvo lo que sí está distinguiendo a los tinerfeños, el acierto en el remate. Lo puso de manifiesto Jesús de Miguel. El madrileño domina la materia. Sabe estar donde debe. Oficio. Solo tuvo que empujar a la red un pase atrás de Alassan, listo en la decisión de asistir y en no cegarse con el remate después de recibir un preciso pase de Aitor Sanz. Tres toques y 0-1 para desesperación de un Pontevedra al que no le había valido haber hecho las cosas aparentemente bien. Pura frustración grana frente a la solvencia tinerfeña. Es la ventaja de funcionar como un equipo grande. Suelen ganar así.

La ocasión de Selma

Porque los de Álvaro Cervera no habían sido superiores hasta ese momento. O no lo habían demostrado con una posesión absoluta ni con una sensación evidente de control. Es más, llegaron a escaparse de un 1-0 que ya casi cantaba la grada. Lo evitó David, cruzando el área de un lado a otro para sacar en el último momento un balón que se colaba en la portería después de una genial maniobra de Selma en un mano a mano con Dani Martín (11’). El Tenerife había caído en la trampa del Pontevedra, pero no había sufrido consecuencias. Una trampa consistente en la comisión de un error en el intento de salir desde su área con la pelota controlada. Dani Martín despejó raso buscando la conexión con el centro, pero su golpeo no encontró un destinatario y tuvo un efecto bumerán que casi le costó un gol.

Los locales habían estado esperando precisamente eso, un despiste de su rival acompañado del resultado de su presión avanzada. Lo tuvo y no lo supo aprovechar. Y ya se sabe, no es una ayuda perdonar a equipos como este Tenerife.

Un paso adelante

Una vez repuesto de ese sobresalto, el equipo de Álvaro Cervera pasó a la acción. Poco a poco, a fuego lento, empezó a hacer lo que más le convenía, recuperar balones en el campo contrario. Aitor Sanz sacó la brújula y el bloque avanzó ensanchando el espacio por las bandas y apoyándose en la movilidad de Jesús de Miguel y la referencia en el área de Gallego. Como aviso, Zoilo, convertido en extremo, colgó un balón al área que cabeceó Alassan para que se luciera Raúl Marqueta (24’). El árbitro anuló la acción por fuera de juego.

A la siguiente no hubo concesiones ni el menor resquicio para que se salvara el Pontevedra. Sanz controló cerca del área, levantó la cabeza, vio el desmarque de Alassan y puso el balón a su alcance. El canterano fue generoso y asistió a De Miguel para que marcara (29’).

Con el 0-1, la tendencia cambió. El Pontevedra acusó el golpe y se dispersó durante un rato, liberando así al Tenerife de posibles problemas. Sin la necesidad de pisar el acelerador, los blanquiazules consumieron el tramo final del primer tiempo asegurándose de que no sucediera nada relevante. Ya había hecho una parte de su trabajo.

Le quedaba la otra mitad para completar la obra, un periodo que encaró el Pontevedra con la voluntad de reactivarse, de llevar la iniciativa y ser más profundo. Algo iba a tener que hacer. En ese arranque, Yelko puso a prueba a Dani con un chut desde la frontal del área. Cómodo para el portero (46’).

Sin llegar a jugar con fuego, aunque la ventaja tampoco era amplia, el Tenerife pareció demasiado inclinado hacia su faceta protectora. Apenas progresaba.

Para corregir, Cervera introdujo las primeras sustituciones en el minuto 67. Quitó a Gallego y a Alassan y puso a César –como extremo– y a Noel. El entrenador aplicó velocidad y energía en el frente de ataque para estirar el campo. El efecto fue inmediato.

El gol de Landázuri

El Pontevedra empezó a preocuparse otra vez, tuvo que volver a mirar por el retrovisor. Porque por detrás corrían a toda prisa, y con toda la intención, los recién ingresados en el campo. El propio Noel se hizo notar con un remate de cabeza en el minuto 70. No hubo gol, pero al menos sí se pudo demostrar que el Tenerife había vuelto a asomar en el campo rival. La confirmación llegó de la mano de Juanjo con un chut sin potencia.

Con el cronómetro en su contra, el entrenador del Pontevedra, Rubén Domínguez, arriesgó con dos delanteros. Comparada se unió a Selma. Pero al momento se vio con otro gol en contra. Esta vez, con un nuevo recurso del Tenerife, el balón parado, un saque de esquina ejecutado por Nacho Gil que prolongó Jesús de Miguel y que transformó en gol Anthony Landázuri. Ahora sí, con el 0-2 en el minuto 76, el encuentro quedó resuelto.

Por si acaso, Cervera comenzó a dosificar esfuerzos y agotó los relevos. Reforzó el centro con Javi Pérez –quitó a Ander Zoilo para que David pasara a la derecha y César bajara al lateral– y más tarde, al borde del final, puso a Calavera y a Dani Fernández y prescindió de Juanjo Sánchez y Nacho Gil.

Aún hubo margen para que Dani subiera su nota con un paradón. El asturiano levantó el guante para acariciar lo justo un espectacular golpeo de cabeza de Comparada en el minuto 91. Lo dicho, fiable atrás y contundente arriba.